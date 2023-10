Katero podjetje bo zastopalo slovenske barve v tujini?

Trajnostno poslovanje postaja ključna konkurenčna prednost tudi med slovenskimi podjetji. Slovenska mala in srednja podjetja se zavedajo, kako pomembno je slediti tem smernicam, kar je pokazal tudi poseben nagradni natečaj, ki ga je zanje pripravila zavarovalnica Generali. Med slovenskimi podjetji so iskali tista, ki s svojim poslovanjem dokazujejo, da uspešno vpeljujejo trajnostne poslovne prakse.

Podjetja na pot zelene preobrazbe vodijo kupci, lastniki ali osveščen management. Foto: Shutterstock

Trajnost: več kot modna muha Takšna podjetja se zavedajo, da pri trajnostnosti ne gre le za trenutno modno muho, pač pa za ciljno usmeritev, ki bo prinesla dobrobit širši skupnosti. S svojim delovanjem so tudi pomemben zgled preostalim malim in srednje velikim podjetjem.

"Najbolj proaktivna so podjetja, ki sledijo kupcem"

Podjetja v Sloveniji se v zadnjem času vse bolj zavedajo pomena trajnostnih poslovnih modelov ter se vse bolj usmerjajo v iskanje in implementiranje trajnostnih rešitev, kar potrjuje tudi Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER in predsednica žirije Generalijevega natečaja SME EnterPRIZE.

Ob tem poudarja, da so najbolj proaktivna tista podjetja, ki so jih na pot zelene preobrazbe spodbudili njihovi kupci, lastniki ali osveščen management. Veliko teh podjetij je izrazito izvozno usmerjenih ali pa imajo tuje lastnike.

Mnoga podjetja so že začela uvajati trajnostne prakse na družbenem, okoljskem in upravljavskem področju. Z vidika zmanjševanja vpliva na okolje si podjetja najbolj prizadevajo za zmanjšanje ogljičnega odtisa, večjo energetsko učinkovitost, bolj učinkovito rabo virov, uporabo obnovljivih virov energije in uvajanja principov krožnosti. Poleg tega se v Sloveniji povečuje število podjetij, ki so se specializirala za trajnostno poslovanje in ponujajo storitve in izdelke, ki so do okolja bolj prijazni. Takšna podjetja pogosto izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja trajnostno poslovanje, na primer s pridobivanjem certifikatov in sodelovanjem v projektih, ki spodbujajo trajnostni razvoj.

Z natečajem do odpornejše in pravičnejše družbe Vsa našteta področja trajnostnega delovanja je nagovarjal tudi natečaj SME EnterPRIZE zavarovalnice Generali. K prijavi je vabil slovenska mala in srednje velika podjetja, ki so že uspešno uvedla pomembne trajnostne prakse v svoje poslovanje – v proizvodne procese, storitve, nabavne verige, razvoj … Natečaj, katerega namen je prav spodbujanje trajnostnega delovanja in javne razprave o pomenu trajnostnosti v poslovanju, je v Sloveniji potekal letos prvič. Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d. in članica žirije Foto: arhiv naročnika "Kot odgovorna zavarovalnica in vseživljenjski partner naših strank želimo aktivno in dolgoročno sodelovati pri oblikovanju odpornejše in pravičnejše družbe. S pobudo SME EnterPRIZE želimo spodbuditi javno razpravo o pomembnosti trajnostnega poslovanja, predvsem pa omogočiti večjo prepoznavnost podjetnikom, ki so v svoje poslovne dejavnosti že uvedli pomembne trajnostne pobude. Verjamemo, da je tudi natečaj SME EnterPrize lahko dodatna spodbuda," je povedala Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d. in članica žirije.

S svojimi trajnostnimi rešitvami so se mala in srednje velika podjetja lahko prijavila v dve kategoriji. Podjetja z najboljšimi trajnostnimi praksami pa je izbrala sedemčlanska žirija, ki so jo poleg Ane Strune Bregar sestavljali še red. prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica na katedri za trženje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, mag. Vida Kožar, direktorica GZS Podjetniško trgovske zbornice (PTZ), Ram Dušić Hren, ustanovitelj Brighter Communication, Borut Hočevar, novinar in urednik pri časniku Finance, Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice, in Borut Završan, direktor prodaje Generali zavarovalnice.

Štirje slovenski junaki trajnosti

Foto: Generali zavarovalnica

S sodelovanjem v natečaju tako podjetje zagotovo poveča svoj ugled zaradi trajnostne usmerjenosti, kar je pomembna motivacija za prihodnost.

Privlačen pa je tudi nagradni sklad. Zmagovalno podjetje v posamezni kategoriji prejme finančno nagrado v višini deset tisoč evrov, drugouvrščena podjetja v kategoriji pa poslovna zavarovanja v višini 2.500 evrov.

Pozitiven vpliv na okolje: podjetje, ki je lahko zgled celotni industriji

V kategoriji "pozitiven vpliv na okolje" je prvo mesto pripadlo podjetju Lumar , vodilnemu slovenskemu proizvajalcu energetsko izjemno učinkovitih pasivnih hiš.

Podjetje kaže svojo zavezanost trajnosti v inovativnih izdelkih, celovitem poslovnem modelu, okoljskih ukrepih in ciljih, sistematičnem merjenju trajnosti in ambicioznih pobudah za prihodnost. Njihova prizadevanja ne izboljšujejo le kakovosti življenja ljudi, temveč so tudi zgled industriji in prispevajo k zmanjševanju vpliva na okolje, je v utemeljitvi zapisala žirija.

"Srebrna medalja" vodilnemu podjetju v turistični industriji

Hotel Ribno Alpine Resort Foto: Ana Kovač

Na drugo mesto se je uvrstilo podjetje Epidos turizem, d. o. o., s Hotelom Ribno Alpine Resort, prvim in edinim hotelom in glampingom v Sloveniji s certifikatom Zero Waste Hotel.

Po oceni žirije so predani zmanjševanju odpadkov, uvajanju inovativnih praks in pozitivnemu vplivu na okolje ter dobrobiti svojih gostov in lokalne skupnosti. Vse to in načrti za prihodnje trajnostne izboljšave jih v turistični industriji postavljajo na vodilno mesto.

Pozitiven vpliv na skupnost: ko je skrb za zaposlene na prvem mestu

Zmagovalec kategorije "pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost" je postalo podjetje Micro+Polo, d. o. o., največji slovenski dobavitelj za laboratorije.

Žirijo so prepričali z izjemno predanostjo povečanju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, dajanju prednosti dobremu počutju zaposlenih in njihovih družin ter pozitivnemu vplivu na širšo skupnost, kar dokazujejo z izvajanjem inovativnih praks in ukrepov.

Odlikujejo jih številne pobude na področju družbene odgovornosti in zavezanosti trajnostnemu razvoju ter ambiciozni načrti za prihodnost.

"Srebrna medalja": trgovina brez plastične embalaže

Drugo mesto je pripadlo trgovini brez plastične embalaže Rifuzl (zdaj Moja čokolada, d. o. o.), v utemeljitvi žirije pa je zapisano, da so prizadevanja podjetja za spodbujanje trajnostnega življenja, spreminjanje navad potrošnikov, reševanje problematike odpadne embalaže ter krepitev pozitivnih odnosov s strankami in dobavitelji prepoznana v več ključnih strategijah.

Zagotavljanje trajnostnih alternativ, izobraževanje javnosti in izvajanje lastnih trajnostnih praks dokazujejo njihovo predanost pozitivnemu družbenemu in tudi okoljskemu vplivu.

Novembra v Bruselj odpotuje podjetje, ki še posebej izstopa

Štirje slovenski junaki trajnosti so se potegovali tudi za mesto na zaključni prireditvi SME EnterPRIZE Awards, ki bo novembra v Bruslju.

Mednarodna žirija je namreč iz vsake od desetih sodelujočih držav na razpisu (Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija in prvič tudi Slovenija) izbrala po eno podjetje, ki se bo lahko predstavilo na mednarodnem parketu.

Foto: Generali zavarovalnica

Mednarodna komisija je odločila, da bo Slovenijo zastopalo podjetje Lumar IG, d. o. o., saj je ocenila, da izstopa po celovitem trajnostnem pristopu k poslovanju. V središču Lumarjevega delovanja je celovit trajnostni pristop, ki vključuje okoljske, družbene in upravljavske cilje (ESG).

Okoljski cilji vključujejo zavezo podjetja, da bo do leta 2025 postalo ogljično nevtralno. Lumar aktivno razvija in uvaja trajnostne rešitve v svoje izdelke, ki jih trži pod blagovno znamko "Zero Emission Living", s čimer prispeva k zmanjšanju emisij.

Na družbenem področju Lumar upošteva vse deležnike, podpira družbeno odgovorne projekte in izboljšuje življenjske pogoje za svojo skupnost. Njihovo upravljanje vključuje družbeni in okoljski vpliv v njihov poslovni model, strategijo in večletne načrte.