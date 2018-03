Kam investirati v letu 2018?

SVETUJE ROBERT ROLIH, EVROPSKI JAVNI GOVOREC IZ LETA 2015

Warren Buffett je svoje bogastvo zaslužil z vlaganjem v delnice podjetij. Ko so bile le-te v času finančne krize na razprodaji, so ga na postaji CNN vprašali: "Kam naj ljudje zdaj investirajo svoj denar?". Gledalci smo seveda pričakovali, da bo priporočal nakup delnic. Toda njegov odgovor je bil povsem drugačen…

Robert Rolih je bestselling avtor knjige The Million Dollar Decision in evropski javni govorec leta 2015 po izboru Professional Speakers Academy iz Londona.

Ljudje se večinoma zavedamo, da bi morali investirati del denarja, ki ga zaslužimo. Za to imamo več razlogov. Nekaterim investiranje predstavlja večjo finančno varnost za njihovo družino, drugi želijo zgolj oplemenititi denar. Tretje pa – tako kot se je zgodilo moji znanki - šokira podoba starejše upokojenke, ki v trgovini pred delikateso 5 minut razmišlja, ali si lahko privošči par rezin šunke po akcijski ceni. Nekateri vidijo, da so pokojnine že zdaj nizke in se zavedajo, da bodo v prihodnosti zaradi staranja populacije še nižje, in jih to spodbudi v investiranje.

Toda v poplavi možnosti, ki jih imamo za investiranje in v zmedi, ki jo ustvarja finančna industrija s produkcijo vedno novih finančnih produktov, se je izredno težko odločiti, kam pravzaprav investirati. In ko me ljudje vprašajo, kaj je letos najboljša možnost za investiranje denarja, jim vedno odgovorim z nasvetom, ki sem ga leta 2009 na TV postaji CNN slišal iz ust Warrena Buffetta…

"Najboljša investicija danes je investicija vase"

Medtem, ko smo vsi pričakovali, da bo Warren priporočal delnice, ki so bile takrat izjemno poceni, saj so v krizi padle za okoli 60 odstotkov, je Warren Buffett z nasmehom na obrazu odgovoril: "Najboljša investicija danes je investicija vase".

Ni težko ugotoviti, kaj je Warren Buffet mislil s tem odgovorom. Preprosto: poslušalcem je svetoval, naj investirajo v svoje znanje. Kajti če imaš več znanja, potem lahko v katerihkoli okoliščinah s svojim denarjem potegneš prave poteze – ga smiselno investiraš.

Vendar v tem Warrenovem nasvetu je bil še en skriti nasvet, ki ga večina spregleda. In sicer: da ti znanje ne pomaga zgolj do tega, da bolje investiraš denar. Znanje je tudi tisti osnovni predpogoj, ki ti pomaga, da sploh zaslužiš denar, ki ga želiš investirati.

Formula finančnega uspeha

Med znanci in strankami, ki me sprašujejo, kam naj investirajo in kaj naj počnejo z denarjem, se vedno znova najde nekdo, ki pravzaprav nima denarja za investiranje. Je pa toliko ozaveščen, da se boji, da ga bo doletela ista usoda kot tisto upokojenko pred delikateso, če nekaj ne ukrene.

In kaj narediti v takem primeru, ko lahko zaradi nizkih dohodkov prihraniš (in investiraš) le par fičnikov, ki ti nikakor ne bodo mogli zagotoviti neke varne finančne prihodnosti.

Marsikdo bi na mojem mestu svetoval, da je vsekakor pametno nekaj vlagati – pa čeprav mizerijo. Po načelu: bolje malo kot nič.

Sam nisem ravno prepričan v to in ko srečam takega človeka se vedno znova spomnim na Warrena Buffeta in njegov nasvet o pomembnosti znanja. Kajti če želiš finančno uspeti v življenju, moraš imeti dva nabora veščin: veščine služenja denarja in veščine investiranja.

Veščine investiranja in dela z denarjem ti ne pomagajo dosti, če imaš tako nizke osebne dohodke, da lahko vlagaš le drobtinice. Tudi če imaš visoko nadpovprečne donose, ti bo to še vedno prineslo majhno količino denarja oz. količina tvojega denarja bo zaradi vpliva obrestno obrestnega računa resno zrasla šele čez 3 ali 4 desetletja. Biti premožen šele takrat, ko greš v dom za ostarele, pa ni ravno privlačen cilj.

So veščine služenja denarja dovolj?

Poznamo ogromno primerov ljudi, ki so v življenju veliko zaslužili in nato zašli v velike finančne težave ali celo bankrotirali. Revija Sports Illustrated je leta 2009 naredila študijo finančnega stanja odlično plačanih športnikov v ameriških košarkarskih in nogometnih ligah. Ugotovili so, da 5 let po športni upokojitvi iz košarkarske lige NBA kar 60 odstotkov igralcev bankrotira ali pa zaide v velike finančne težave. Še slabša pa je bila slika v ameriški nogometni ligi NFL, kjer 2 leti po športni upokojitvi podobna usoda čaka kar 78 odstotkov igralcev.

Veliki zaslužki vam torej v življenju dolgoročno ne morejo pomagati, če ne znaš pametno upravljati s svojim denarjem in če ga ne znaš preudarno investirati.

Za to, da nam finančno uspe v življenju, potrebujemo torej oba nabora veščin in zato je to po mojem mnenju edina prava Formula finančnega uspeha: s pomočjo veščin služenja denarja si ustvarimo visoke osebne dohodke. To pa nam omogoča, da z veščinami dela z denarjem ter investiranja vlagamo večje zneske v preudarne naložbe, ki nam bodo prinašale nadpovprečne donose.

Vaša ključna odločitev v letu 2018

V kateri nabor večin je torej bolj smiselno vlagati v letu 2018 je torej v veliki meri odvisno od vašega trenutnega položaja.

Če ste finančno že zelo uspešni in imate visoke finančne presežke, potem vam bodo v letu 2018 več prinesla znanja o tem, kako bolje delati z denarjem in kako ga investirati. Že npr. razumevanje vpliva majhnih provizij pri investiranju denarja na dolgi rok, bo za vas lahko pomenilo ogromno razliko v donosih, ki jih boste imeli.

Po drugi strani pa: če še ne zaslužite veliko denarja in nimate velikih finančnih presežkov, potem bo zagotovo najboljša naložba vložek v pridobivanje veščin služenja denarja.

Kaj to pomeni v realnosti je za marsikoga težko razumeti. Če ste nekje zaposleni, to lahko pomeni pridobivanje poglobljenih znanj iz vašega strokovnega področja, ki vam bo omogočilo napredovanje ali boljšo službo. Ali pa pridobivanje znanj na področju višanja vaše osebne učinkovitosti (beri, kako v krajšem času narediti več – torej prinesti svoji organizaciji višjo dodano vrednost). Zaradi teh znanj boste na trgu dela lahko več vredni ali boste prej ali slej prišli tudi do višjih osebnih dohodkov.

Če nimate službe in ste podjetnik ali podjetnica (ali pa o tem razmišljate), potem vam višje zaslužke lahko prinesejo znanja o marketingu, strategiji, vodenju ali prodaji. Skratka: poslovna znanja, ki so ključna za uspeh v podjetništvu in velikokrat celo bolj pomembna od tehničnih znanj, ki jih imate, da dobro opravite svojo storitev ali pripravite vrhunski izdelek. Pri svojem delu s podjetniki in start-up vedno znova ugotavljam, da (še posebej v Sloveniji) obstaja ogromno podjetnikov/ic, ki imajo izjemna strokovna oz. tehnična znanja, toda v podjetništvu propadejo, ker svojih izjemnih produktov ali storitev ne znajo prodati.

Dobra novica

Ko sem v študentskih letih začenjal svojo kariero, na internetu še ni bilo veliko brezplačnih informacij, tako da sem se večinoma zatekal h knjigam. Za kaj več takrat nisem imel denarja, saj izhajam iz skromnega okolja. Knjige sem si tako izposojal v knjižnicah in pri podjetju, kjer sem delal v svoji prvi študentski službi.

Ko sem nato v podjetništvu zaslužil nekaj denarja, sem lahko začel vlagati v tečaje, delavnice in seminarje. Kasneje pa še v osebna mentorstva, ki so mi tudi omogočila prodor na zahtevne zahodne trge.

Danes je vse bolj preprosto: ne glede na to, ali hodite v službo ali pa se preizkušate v podjetništvu, pa za vse velja isto: še nikoli v zgodovini človeštva ni bilo tako enostavno dostopati do znanj, ki nam omogočijo višanje osebnih dohodkov ali pa uspešno investiranje denara. Že z brezplačnimi informacijami na internetu lahko pridobite ogromno zelo koristnih informacij. Potrebujete le nekaj časa, da se prebijete do njih in jih izbrskate v morju nekoristne solate. Če pa želite prihraniti nekaj časa, pa so tu seveda knjige, online tečaji, seminarji ali pa tudi osebni mentorji, ki vam pri tem lahko pomagajo.

Torej: rešitev je veliko, primerne so za vse žepe, če ste le pripravljeni resno zagristi v pridobivanje znanja.

Ena ura na dan, ki vas lahko izstreli med zvezde

Ko sem si lani v Londonu delil oder z enim od najbolj znanih in najbolje plačanih poslovnih govorcev na svetu Garyjem Vaynerchukom, je Gary je med svojim nastopom rekel nekaj, kar sem si globoko zapomnil in ki lahko vsakomur spremeni življenje. Rekel je: "Aktivnost, ki najbolj vpliva na naša življenja, je aktivnost po večerji. Večina ljudi se po večerji usede pred televizijo in odklopi možgane. Zmagovalci v življenju pa uro ali dve po večerji posvetijo učenju."

Ko je to rekel, mi je na misel prišel en drug oder, v San Diegu, in en drug velikan poslovnega sveta, ki se ga spoznal na začetku svoje kariere – Brian Tracy. Leta 2004 me je gledal v oči in mi dejal: "Robert, razlika med povprečnežem na katerem koli področju in največjimi svetovnimi strokovnjaki na tistem področju je v eni uri". In ker sem ga gledal kot tele v nova vrata, je dodal: "Če nameniš eno uro dnevno, da se izobražuješ na nekem področju, boš v letu ali dveh postal strokovnjak, čez 5 let boš visoko plačani vrhunski strokovnjak in v 7 letih boš v svetovni špici na tistem področju."

Pomislite: gre za eno uro na dan. Nič več. In ta ura bo vaša najboljša investicija v letu 2018.