Kakšne pravice imamo pri koriščenju dopusta?

Poletne počitnice so v polnem zamahu – nekateri ste se že vrnili na delovna mesta, spet drugi pa svoj daljši oddih šele načrtujete. Kakorkoli že, pomembno je, da vsak zaposleni pozna svoje pravice in se hkrati zaveda pomena daljšega odklopa – ne glede na to, kako boste dopust izkoristili.

Nekateri uživajo v popolnem brezdelju na morju, spet drugi se radi predajajo najrazličnejšim aktivnostim in raziskovanjem. Nekateri celo ostajajo doma in izkoristijo prosti čas za dejavnosti, za katere ponavadi nikoli ni dovolj časa.

Ni pomembno, kje boste preživeli svoj letni dopust, ključno je predvsem to, da si zanj vzamete dovolj časa in hkrati odmislite vsakodnevne skrbi, ki so povezane s službo. Dobro pa je tudi, da poznate vse pravice in tudi dolžnosti, ki so povezane z vašim delodajalcem. Za pomoč pri nekaterih odgovorih, ki so povezani s pravicami delavcev do letnega dopusta, smo prosili Sašo Boštjančič, direktorico zaposlitvenega portala Optius.com. Med drugim je razložila, koliko dopusta nam pripada na leto in koliko dni vnaprej ga je treba napovedati pri delodajalcu. Odgovorila je tudi na vprašanje, zakaj je pomembno, da si vzamemo dovolj časa za letni dopust, dotaknili pa smo se tudi tematike o zaposlovanju. Ste vedeli, na primer, da je prav poletje pravi čas za iskanje nove službe?

Saša Boštjančič je direktorica zaposlitvenega portala Optius.com. V tem poslu, v stiku z iskalci in delodajalci, je praktično že vso svojo kariero.

Foto: Getty Images Minimalno število dni dopusta ureja zakon o delovnih razmerjih, dodatne dni dopusta pa določajo tudi kolektivna pogodba, interni akti in pogodba o zaposlitvi. Minimalni dnevi dopusta, kot jih določa zakon: Delavec, ki dela pet delovnih dni: najmanj 20 dni dopusta. Delavec, ki dela šest dni v tednu: najmanj 24 dni dopusta. Poleg tega zakon o delovnih razmerjih določa, da imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic, česar jim delodajalec ne more prepovedati, razen če odhod resno vpliva na delovni proces, nam pojasni Saša Boštjančič. Nekateri delavci imajo poleg minimalnega dopusta pravico do dodatnih dni: mlajšim od 18 let pripada dodatnih sedem dni dopusta, delavcu nad 55 let, invalidu, delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavcu, ki neguje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, pripadajo dodatni trije dnevi dopusta, delavcu, ki skrbi za otroke, mlajše od 15 let, pripada en dodatni dan za vsakega otroka. Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna. Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.

Kdaj delavec pravzaprav pridobi pravico do dopusta?

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja in se določa glede na trajanje delovnega razmerja. Tistemu, ki je zaposlen za celo koledarsko leto, pripada pravica do celotnega letnega dopusta. Če delavec pri delodajalcu ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni delež dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, ki znaša 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Delavec mora v tekočem letu izkoristiti najmanj dva tedna. Preostalo lahko izkoristi do naslednjega leta, najkasneje do konca junija oziroma do 31. decembra naslednjega leta v primeru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka.

Koliko prej moramo delodajalca obvestiti, da odhajamo na dopust?

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.

Dopust delavec izrablja v dogovoru z delodajalcem, ob odobritvi dopusta delavcu je smiselno izdati dovolilnico, iz katere izhaja, od kdaj do kdaj bo trajala upravičena odsotnost z dela. Na podlagi tega ne more priti do nesoglasij, ali je dopust odobren ali ne oziroma koliko časa traja. Pogosto se uporablja tudi pisna najava dopusta oziroma prošnja za odobritev dopusta.

Kaj pa, če se želimo dopustu kar odpovedati?

Pravici do izrabe letnega dopusta se delavec ne more odpovedati. Izjava ali sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, je neveljaven. Tak dogovor je mogoč le ob prenehanju delovnega razmerja.

Na kakšen način po vašem mnenju daljši oddih vpliva na vsakega izmed nas?

Vsekakor je daljši dopust zaželen, če ne kar nujen, da si lahko odpočijemo od delovnih obveznosti in se regeneriramo. Dopust ne bi smel biti namenjen temu, da se v tem času zgolj sestavimo in pridemo k sebi, ker smo bili pred tem do konca izčrpani. Prav je, da si med dopustom vzamemo čas tudi za aktivnosti, ki nas veselijo, in da se družimo s tistimi, za katere nam sicer zmanjkuje časa. Priporočljivo je, da si privoščimo daljši dopust, ker se tako lahko resnično spočijemo in si naberemo novih moči za nadaljnje delo.

Kakšna so vaša priporočila za popoln odklop (izbira destinacije, branje službenih sporočil …)?

Vsakdo se sam odloča, kako lahko oziroma kako želi preživeti svoj dopust. Nekdo je rad sam, spet drug v družbi. Nekdo ostane doma, bere knjige, vrtnari, nekdo drug ga rad aktivneje preživlja (npr. s pohodništvom, kolesarjenjem, potovanjem, plavanjem …). Bistveno pa je, da najdemo pravo mero vsega in tudi nekaj zase. Če znamo, si prisluhnemo, kaj potrebujemo in kaj si želimo, ter naberemo novih moči in energije za čas, ko se spet vrnemo na delo. Meni osebno zadnja leta ustreza aktivnejši dopust. Vesela sem, da sem spet vzljubila ture s kolesom (brez baterije 😉) in obiske hribov. Trudim se, da v tem času ne berem službenih elektronskih sporočil. Je pa težko, priznam.

Kaj pa priporočila ob vrnitvi z dopusta: na kakšen način se najhitreje lahko vklopimo v redne delovne procese?

Če nam naše delovne naloge dopuščajo, je super, da čim več opravil naredimo še pred odhodom na dopust, še posebej tista, ki jih že nekaj časa odlagamo in za katera vemo, da nas bodo tudi po dopustu počakala. Smiselno si je organizirati dopust tako, da imamo dovolj časa, da se ob vrnitvi aklimatiziramo in polni elana pripravimo na nove delovne naloge.

Vaš karierno-zaposlitveni portal Optius.com je namenjen tistim, ki iščejo zaposlitev, in tistim, ki iščejo nov kader. Je poletje oziroma čas poletnih dopustov pravo obdobje za nove karierne odločitve in zakaj?

Vsekakor. Zmotno je mišljenje, da se v času poletnih počitnic ne odpirajo nova delovna mesta in da podjetja ter njihove kadrovske službe večinoma mislijo le na dopust. Obenem ima iskanje zaposlitve v času počitnic tudi prednost. Proaktiven iskalec zaposlitve dobro ve, da ima prav v času poletnih dopustov več možnosti, da ga delodajalci prej opazijo (konkurenca med kandidati je v času dopustov manjša). Ker je poleti tempo življenja lahko tudi bolj umirjen, je to ugoden čas, da posodobimo svoj življenjepis in razmislimo o zamenjavi službe, če vemo, da je prišel ta čas.

Na kakšen način pravzaprav deluje vaš zaposlitveni portal? Kakšne so vaše prednosti?

Prednost našega portala Optius.com je, da objavljamo prosta in aktualna delovna mesta, torej da zaposlitvene oglase objavljajo delodajalci, ki imajo dejanske potrebe po novih sodelavcih. Dnevno objavimo ogromno oglasov in tako naše uporabnike redno obveščamo, kdo zaposluje in kakšne nove sodelavce išče. S kariernimi nasveti, delavnicami in webinarji svetujemo iskalcem (nove) zaposlitve, kako iskati službo, kako napisati dober življenjepis, kako se pripraviti na zaposlitveni intervju ... Smo prvi v Sloveniji, ki smo organizirali in izpeljali online karierni sejem in ga že dvakrat izvedli.

Portal je povsem preprost za uporabo. Iskalec zaposlitve si na portalu v množici prostih delovnih mest prek iskalnika poišče delovno mesto, ki ga zanima, ter se na želeno delovno mesto prijavi s svojim vnaprej pripravljenim življenjepisom in spremnim pismom. Lahko pa se prijavi tudi na brezplačno e-obveščanje o prostih delovnih mestih in tako na svoj e-naslov redno dobiva obvestila o želenih in aktualnih prostih delovnih mestih. Za tiste, ki želijo, da jih delodajalci opazijo pred drugimi, pa priporočam, da se ob brezplačni registraciji vpišejo v Bazo življenjepisov, po kateri delodajalci redno brskajo.

Kateri kadri so trenutno najbolj iskani?

Najbolj iskani so še vedno poklici na področju prodaje, dostave, nege in zdravstva, tehnični poklici (varilec, orodjar, ključavničar, CNC operater, strojni tehnik … ), poklici na področju trženja, strojni in elektro inženirji, IT-strokovnjaki, programerji, računovodje …

Kakšen bi bil vaš nasvet mlademu iskalcu zaposlitve?

Mladim bi svetovala, da si poleg formalne izobrazbe pridobijo čim več praktičnih znanj, naj poskusijo pridobivati dodatna znanja in izkušnje tudi prek študentskih del, prostovoljnega dela, naj že v času šolanja sodelujejo pri različnih projektih, v društvih, poskusijo ohraniti stik s podjetji tudi po končani obvezni praksi, se poskusijo pri njih dogovoriti tudi za počitniško delo tudi z namenom, da se podjetja nanje spomnijo, ko se pokaže ustrezna potreba po novem sodelavcu. Naj bodo aktivni in naj že v času šolanja poskusijo na neki način navezati stik z bodočimi/želenimi delodajalci. Pri iskanju prve zaposlitve pa naj bodo mladi proaktivni in naj ne vržejo prehitro puške v koruzo. Vsako delo je častno. Tudi če prva zaposlitev morda ne bo idealna, bo morda naslednja. Z vztrajnostjo vsakdo lahko doseže svoj cilj in svoj smisel.

