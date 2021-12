Kakšen je turistični utrip na Obali v času praznikov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lansko leto je bilo katastrofalno za slovenski praznični turizem, saj je bila država zaradi epidemije skoraj v celoti zaprta. Letos v decembru pa si v slovenski Istri turistični delavci glede na rezervacije, obetajo dober turistični obisk. V večini primerov sicer domačih gostov z nekaj izjemami. In kot smo lahko videli danes v Portorožu, bo tudi izkupiček dnevnega turizma kar dober.

V Turističnem združenju Portorož pravijo, da trenutne rezervacije za praznike kažejo dobro. Pri tem seveda prevladujejo rezervacije domačih gostov, med tujimi pa povsod na obali opažajo največ Avstrijcev, Italijanov in Nemcev. Opažajo tudi trend, da želi veliko ljudi praznike preživeti v zasebnih nastanitvah, ker v hotelih klasičnih silvestrovanj zaradi epidemioloških razmer ne bo.

"Lahko omenim, da je za razliko od leta 2019 letos december malce drugačen tudi zato, ker smo ponavadi večino prenočitev opravili v zadnjem delu meseca, letos je pa zelo veliko že v začetku,v prvih dveh tednih smo skoraj za polovico več prenočitev v hotelih," pove Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož.

Tako so v Portorožu v prvih 11 mesecih leta zabeležili kar 17 odstotkov več nočitev kot lani, a tudi 17 odstotkov manj kot v predkoronskem letu. V jesenskih mesecih beležijo boljše številke kot v primerljivem obdobju v 2019.

Tudi v Izoli pričakujejo zelo obetavno število rezervacij. Tako je zasedenost med božičnimi prazniki malo nižja od povprečja, večje povpraševanje pa beležijo ponudniki nastanitev v času Silvestrovega. Zanimalo nas je kako je s tem v hotelu Delfin, kjer so sicer ponavadi gostje predvsem upokojenci oziroma družine?

"Posebej veseli, da smo odprti v času božičnih praznikov. V zadnjih letih je hotel za božič poln," pove Nina Golob iz hotela Delfin.

Izola je tudi letos na samem vrhu po številu unovčenih in rezerviranih turističnih bonov., v Delfinu so imeli tako naval v novembru.

Tudi v Kopru turističnim delavcem kaže dobro. Opažajo, da veliko ljudi v decembru čaka z rezervacijami do konca meseca, zaradi epidemiološke nepredvidljivosti doma in na tujem. Ni ves turizem hotelski oziroma nastanitveni, veliko je tudi dogodkov, sejmov in drugih aktivnosti.