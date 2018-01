Kako nazaj v Slovenijo zvabiti mlade izobražence #video

[video: 67292 / ]

Mladi z mednarodnimi izkušnjami so biser za podjetje, bogatijo pa tudi vso družbo. Zato je doma treba ustvariti pogoje, da se novo znanje vrne v Slovenijo. Predvsem v obdobju krize je bil beg možganov namreč več kot očiten, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Po letih študija v tujini je poslovni izziv doma našla raziskovalka v Biofarmacevtiki Mengeš Ljerka Lah. "Tukaj nam vsekakor ne manjka znanstvenih izzivov. Delovno mesto raziskovalca mi ponuja tudi druge izzive, kot so dodatna izobraževanja vodenja in komunikacijskih sposobnosti," je povedala Lahova, ki odločitve za vrnitev domov nikakor ne obžaluje.

Kaj so glavni aduti Slovenije

Udeležba na kariernem zajtrku je bila velika, mladi so z vodilnimi v podjetju klepetali v sproščenem okolju.

"Jaz sem se ukvarjala s kemijo in bioinformatiko. Mislim, da bi se lahko uvrstila v katerega od oddelkov v Leku," je povedala Lina Dobnikar, ki je študirala v Cambridgeu. "Znano okolje, bližina družine ter čisto in varno okolje - to so glavni aduti Slovenije. Mislim, da so družine tudi bolj povezane, več je lepe narave kot v Cambridgeu. Lepo je biti doma," je sklenila Dobnikarjeva.

Andreju Emanuelu Cotmanu se zdi delo v Sloveniji lep kompromis med vzhodno in zahodno Evropo, kjer vseeno delaš z visoko tehnologijo, a v sproščenem okolju.

So tudi minusi

Velik minus na tehtnici odločitve pa je seveda finančne narave. Član uprave Leka Samo Roš je priznal, da so plače resna težava. "Zaradi visoke obremenitve stroškov dela imamo težave pri pridobivanju kadra. Zato so za nas zanimivi Slovenci, ki študirajo in delajo v tujini in so se pripravljeni vrniti v domovino," je dejal Roš.

Med najbolj priljubljenimi državami med mladimi Slovenci so Avstrija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Švica in Združene države Amerike. Sicer pa uspešne Slovence najdemo po vsem svetu.