Kako na Brniku rešujejo luknjo po propadu Adrie Airways

Lufthansa v letošnji poletni sezoni sicer ohranja obseg letenja, izboljšuje pa vozni red pri letu v Frankfurt. Jutranji let bo namreč zdaj ob 7. uri, letalo se bo vračalo zvečer in tu nočilo.

Foto: STA

Propad Adrie Airways je precej oklestil število potnikov na brniškem letališču. Namesto slovenskega nacionalnega prevoznika so k nam začele leteti večje evropske družbe, tudi Lufthansa, kar je pocenilo nekatere (čezoceanske) polete iz Ljubljane. Je pa Slovenija še vedno edina država v EU, s katero irski nizkocenovni prevoznik Ryanair nima vzpostavljene povezave.

Septembra lani, ko je bila gradnja novega potniškega terminala na Brniku že v polnem zamahu, so letala Adrie Airways ostala na tleh. Nemški sklad 4K Invest, lastnik slovenskega nacionalnega prevoznika, je po mesecih finančnih težav le moral priznati, da ne zmore več.

Zaradi stečaja Adrie na Brniku padec števila potnikov

Foto: STA Čez največje slovensko letališče je lani potovalo dobrih 1,7 milijona potnikov, kar je za pet odstotkov manj kot leto prej.

Kot pojasnjujejo pri podjetju Fraport Slovenija, ki upravlja letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, gre padec prometa pripisati predvsem stečaju Adrie Airways.

Ta je do stečaja prepeljala približno polovico vseh potnikov na ljubljanskem letališču, od 29 povezav v poletnem voznem redu jih je bilo s prenehanjem letenja Adrie Airways izgubljeno devet.

Stečaju gre pripisati tudi 11-odstotni padec števila prihodov in odhodov letal na letni ravni, decembra pa je bil ta padec še bolj izrazit – število prihodov in odhodov letal je padlo za 27 odstotkov.

Namesto Adrie na Brniku velike letalske družbe

Z zimskim voznim redom je Fraport v Slovenijo pripeljal tri letalske družbe, ki so vsaj deloma nadomestile odpovedane lete Adrie: Lufthansa leti v Frankfurt in München, Swiss v Zürich, Brussels Airlines pa v Bruselj. Večina drugih prevoznikov, ki letijo na ljubljansko letališče, je letenje okrepila z dodajanjem frekvenc ali z letenjem z večjimi letali.

Foto: Bor Slana

Na naše vprašanje, kakšna je zasedenost letov z družbami Lufthansa, Brussels Airlines in Swiss, v družbi Fraport odgovarjajo, da je dobra, konkretnih podatkov pa ne razkrivajo, saj jih dajejo le letalske družbe. Lufthansa v letošnji poletni sezoni sicer ohranja obseg letenja, izboljšuje pa vozni red pri letu v Frankfurt. Jutranji let bo namreč zdaj ob 7. uri, letalo se bo vračalo zvečer in tu nočilo.

Po novem tudi povezava z Madridom

V trenutnem zimskem voznem redu redne lete opravlja dvanajst letalskih prevoznikov, ki se jim bodo poleti pridružili še vsaj trije: British Airways s štirimi leti na teden na londonsko letališče Heathrow, Iberia s štirimi leti na teden v Madrid in Finnair z dnevno povezavo s Helsinki.

EasyJet – "slovenski nacionalni prevoznik"

Svojo ponudbo letov z ljubljanskega letališča v London (trenutno leti na Stansted in Gatwick) bo razširil tudi britanski EasyJet, z vzpostavitvijo povezave do letališča Luton, kamor bo letel štirikrat na teden, ter dodatno frekvenco pri letih na Gatwick – tja bo ponujal pet tedenskih letov, pojasnjujejo pri Fraportu.

Britanski nizkocenovnik EasyJet iz Ljubljane leti v Berlin in na tri letališča v okolici Londona. Foto: Reuters

Po propadu Adrie bo britanski nizkocenovnik letos po številu prepeljanih potnikov postal največji letalski prevoznik v Sloveniji, piše letalski portal Exyuavtiation. EasyJet, ki iz Ljubljane leti tudi v Berlin, je lani ponudil dobrih 122 tisoč sedežev na letih iz Ljubljane. Med najbolj zasedenimi linijami je bila povezava z londonskim letališčem Stansted. Poleg britanskega nizkocenovca pa povezave med Ljubljano in Amsterdamom krepi tudi družba Transavia, v poletni sezoni se s poleti v Bruselj vrača tudi Wizz Air.

Iz Ljubljane tudi v Tel Aviv in Kijev

V vrhuncu poletne sezone pa bo Ljubljana dobila tudi povezavo z Izraelom, kamor bo letel izraelski Israir Airlines, in sicer vsak torek in soboto s 180-sedežnim letalom airbus A320. Poleg zgoraj omenjenih bo aprila lete začel tudi ukrajinski prevoznik Windrose, in sicer z dvema letoma na teden v Kijev.

Želijo si več povezav s Skandinavijo

Po propadu Adrie ostajajo odprte tudi povezave s Skandinavijo. Pri Fraportu pojasnjujejo, da je Skandinavija zanje prednostni trg, s katerega si želijo pritegniti več potnikov in več povezav. "V poletni sezoni bodo ponovno na voljo leti v Helsinke s Finnairom, ki bo povezavo okrepil z dodatnima dvema frekvencama in ponudil dnevne lete na Finsko. Prizadevamo si, da bi Skandinavijo s Slovenijo povezal še kakšen prevoznik," dodajajo.

Nekatere destinacije, na katere je sicer prej letela Adria, še vedno niso popolnjene. Tako z Brnika na primer ne moremo več leteti v Köbenhavn.

Ljubljana, črna točka na Ryanairovem zemljevidu

Slovenija je sicer edina država Evropske unije, kjer ne vzletajo ali pristajajo letala irskega nizkocenovnega prevoznika Ryanair. Na vprašanje, ali lahko v prihodnje pričakujemo tudi povezavo z njimi, v Fraportu odgovarjajo, da je pridobivanje "novih prevoznikov konstanten, nikoli končan proces, nenehno smo v pogovorih z vsaj 15 letalskimi prevozniki. Držimo se načela, da dogovarjanj s prevozniki in morebitnih novih linij ne komuniciramo, dokler novosti niso dejansko potrjene oz. uvrščene v vozni red". Pri Ryanairu na naša vprašanja o morebitnem prihodu v preteklosti niso odgovorili. So pa možnosti za povezavo irskega nizkocenovca z Ljubljano po naših informacijah nizke, saj ta svoj prihod pogojuje s cenejšimi letališkimi taksami.

Namesto iz Ljubljane raje iz Benetk

Številni potniki iz Slovenije pa svoje počitnice pogosto načrtujejo tudi iz sosednjih letališč, najpogosteje iz Benetk. "Letališče v Benetkah je na pragu ene največjih svetovnih turističnih znamenitosti in v industrijsko razviti regiji in ga je zaradi tega z ljubljanskim letališčem težko primerjati. Zaledje potnikov je bistveno večje, temu primerno je bolj razvejana tudi mreža poletov," to komentirajo na Brniku.

Med potniki na Brniku sicer prevladujejo Slovenci (približno polovica vseh potnikov), po trije odstotki potnikov pa prihajajo iz Italije in Hrvaške.

Cenejše vozovnice za lete čez lužo

Nekatere destinacije, na katere je sicer prej letela Adria, še vedno niso popolnjene. Tako z Brnika na primer ne moremo več leteti na Dunaj, pa v Köbenhavn, Skopje, Tirano in Prištino. Je pa stečaj Adrie Airways prinesel tudi nekaj dobrega. Potniki, ki potujejo na bolj oddaljene destinacije, na primer v ZDA ali Azijo, lahko zdaj za izhodišče izberejo tudi letališče na Brniku, pri tem pa so cene letalskih vozovnic primerljive s tistimi z večjih letališč v soseščini.

Z Brnika lahko zdaj ugodno letite tudi v New York. Z nekaj sreče boste povratno vozovnico dobili že za 350 evrov. Foto: Siol.net

Do New Yorka lahko z nekaj sreče povratno vozovnico dobimo že za 350 evrov, kar je primerljivo s cenami vozovnic iz Benetk, Milana ali Dunaja. V preteklosti so morali potniki za takšno potovanje odšteti vsaj nekaj sto evrov več.