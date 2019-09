Kako do poklica, ki je med najbolj zaželenimi na trgu dela?

Vodstveni kadri morajo za reševanje vseh trženjskih izzivov poleg strokovnih znanj pokazati precej ustvarjalnosti in fleksibilnosti. Zato se morajo za uspešno poslovno pot nujno opremiti s kombinacijo znanj splošnega managementa in managementa trženja. Le tako bodo uspešno krmarili v dinamičnem globalnem okolju, ki vedno bolj deluje v digitalnem okolju.

Vsi, ki odlično krmarijo po digitalnih pokrajinah in jih zanimajo najrazličnejši poslovni izzivi, bodo s pomočjo Visoke šole za poslovne vede B2 lahko postali odlični strokovnjaki za marketing management.

Specializirana znanja, po katerih povprašuje vedno več podjetij

Pravi strokovnjak za marketing je danes tudi mojster za digitalno oglaševanje. Obvlada vsa orodja, brez katerih danes ni več uspešne marketinške kampanje, in sicer mobilni in e-mail marketing, upravljanje družabnih omrežij in zna pripraviti ter izvesti digitalne marketinške strategije.

Njegovo delo obsega tudi sprotno analiziranje in izvajanje meritev za upravljanje in ocenjevanje pobud za digitalni marketing, pri tem mu ni tuje niti načrtovanje proračunov za te aktivnosti.

Strokovnjak za marketing management, ki zna razviti integriran in učinkovit načrt digitalnega marketinga, ki vključuje ta različna specializirana področja, je zato zelo iskan v vseh podjetjih, ne glede na panogo.

Kje se kalijo vodilni kadri na področju strateških trženjskih rešitev?

Med naprednimi poslovnimi znanji, ki jih ponuja magistrski program marketing management, so digitalno trženje, strateško upravljanje, nevromarketing, trženjske metrike, upravljanje inovacij, strateško trženje in trženjska analitika itd. Z njimi bodo diplomanti lahko reševali konkretne probleme iz poslovne prakse.

Znali bodo upravljati blagovne znamke, ustvarjati vrednosti za vse deležnike, uporabljati poslovno analitiko pri odločanju. Ob tem pa se bodo lahko pohvalili tudi s kompetencami za znanstveno raziskovalno delo.

Odlični temelji za uspešno poslovno kariero

Tako bodo diplomanti magistrskega študija marketing management postali vodilni kader na področju strateških trženjskih rešitev, saj bodo imeli znanja s področja strateškega managementa, upravljanja in vodenja projektov ter poslovnih modelov za doseganje poslovne odličnosti in trajne konkurenčne prednosti. To pa so odlični temelji za uspešno poslovno kariero.

Magistrska študijska smer marketing management ponuja natančen vpogled v marketinška orodja. Študenti lahko na praktičnih primerih za oblikovanje inovativnih marketinških strategij spoznajo vedenje porabnikov. Študij se osredotoča na ključno funkcionalno področje in je hkrati odlična priprava na vodilna in vodstvena delovna mesta.

Na Visoki šoli za poslovne vede B2 lahko izbirate med naslednjimi študijski programi:

Dodiplomski študij:

Vsi programi trajajo tri leta. S 180 kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS omogočajo mednarodno primerljivost in priznavanje znanj v tujini, usposobljenost za delo po študiju in dobro podlago za nadaljevanje študija.

Programa druge bolonjske stopnje trajata dve leti. Programa s 120 kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS omogočata mednarodno primerljivost in priznavanje znanj v tujini.

Izkušnje iz prve roke

Zakaj je VŠPV B2 edina prava izbira? 60 odstotkov diplomantov je zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih. 4,7 je povprečna stopnja zadovoljstva študentov na lestvici od 1 do 5. 5,0 je povprečna ocena strinjanja študentov, da so zaposleni na šoli vedno na voljo in pripravljeni pomagati.