Kaj je Petrol kupil od hrvaškega generala iz operacije Nevihta

Po neuradnih informacijah se je Petrol s hrvaško naftno družbo Crodux dogovoril o nakupu dela njene energetske dejavnosti: prodaje naravnega plina, ki naj bi ga kupil Geoplin v večinski lasti Petrola, utekočinjenega naravnega plina in električne energije.

Informacijo na Petrolu še preverjamo. Več virov pa nam je potrdilo, da je pogodba o nakupu že podpisana, a obe strani še čakata na soglasje hrvaškega varuha konkurence. Pogovori naj bi tekli že več mesecev. Koliko znaša cena posla, ni znano.

Foto: STA Lastnik Croduxa je sicer znani hrvaški general Ivan Čermak, ki ima že vrsto let pomembno vlogo na hrvaškem trgu z naftnimi derivati. Leta 2013 je za sto milijonov evrov kupil 63 bencinskih servisov avstrijskega OMV, v tekmi za nakup pa premagal tudi Petrol.

Pred tem je bil Čermak lastnik energetske družbe Tifon, ki jo je leta 2007 prodal madžarskemu Molu. Vmes, leta 2011, ga je haaško sodišče na območju nekdanje Jugoslavije oprostilo obtožb za vojne zločine. Čermak, nekdanji svetovalec pokojnega hrvaškega predsednika Franja Tudjmana, se je z naftnim poslom ukvarjal že v času hrvaške vojne. Leta 1995 ga je Tudjman izbral za poveljnika področja Knin med operacijo Nevihta.

Haaško sodišče je leta 2011 hrvaškega generala Ivana Čermaka oprostilo obtožb. Foto: Reuters

Dogovor s Petrolom je danes za hrvaški časnik Jutarnji list potrdil tudi Čermak. Poudaril je, da se bo Crodux preusmeril na področja surove nafte, plinskih kondenzatov in širjenja bencinskih servisov. Razložil je tudi, zakaj sta se Petrol in Geoplin odločila za nakup dejavnosti.

"Z naravnim plinom se bodo širili po tržišču, z električno energijo bodo dobili del Croduxovih strank, vse to pa bo ustvarilo sinergije z utekočinjenim naravnim plinom. Očitno ciljajo na močnejši položaj na hrvaškem energetskem trgu, saj so se pred časom prvič vključili tudi v procese konsolidacije na tržišču plina, na katerem je bil do zdaj najaktivnejši RWE," je dejal Čermak. Konec leta sta Petrol in Geoplin lastniško vstopila v podjetje Zagorski metalac, plinskega distributerja iz Zaboka.

Petrol že drugi največji na Hrvaškem

Petrol, največja domača energetska skupina, ki jo vodi Tomaž Berločnik, je sicer na hrvaškem trgu že zdaj drugi najmočnejši igralec, takoj za Ino, v kateri ima največji lastniški delež Mol. Na Hrvaškem letno ustvari 843 milijonov evrov prihodkov od prodaje (v Sloveniji 2,7 milijarde evrov).

Na Hrvaškem obvladuje 13-odstotni delež na trgu naftnih derivatov, ki je v celoti liberaliziran. Lani je Petrol Zagreb prodal 611 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je tri odstotke manj kot v letu 2017, a so bili skupni prihodki kar za 17 odstotkov višji (727 milijonov evrov). Ob koncu leta 2018 je imela skupina Petrol v lasti 107 bencinskih servisov.

Ima tudi šest koncesij za oskrbo z utekočinjenim naravnim plinom (UNP). Pogodbo za oskrbo z UNP ima Petrol sklenjeno tudi v Šibeniku in Reki. Že leta 2017 pa je Petrol na hrvaškem trgu začel proizvajati elektriko iz vetrne energije v elektrarni Glunča na območju Šibenika. Hrvaški Ini skupina Petrol iz Petišovcev že nekaj let dobavlja tudi nerafinirani plin.