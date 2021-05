Kaj je (in kaj ni) mobing?

Oglasno sporočilo

Kaj je mobing

V slovenski zakonodaji (ZDR-1) se za mobing uporablja izraz trpinčenje na delovnem mestu. Zakon določa: Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom (ZDR-1, 7. člen, 4. odstavek). Številni mislijo, da se mobing nanaša le na spolno nadlegovanje, vendar to ne drži. V praksi se najpogosteje dogaja psihično nasilje med sodelavci. Če poenostavimo, bi lahko rekli, da gre za slabe odnose v službi, ki temeljijo na žaljenju in poniževanju, kar se pokaže pogosto (vsaj enkrat na teden) in traja dlje časa (vsaj 6 mesecev). Nanizali smo nekaj primerov.

Za mobing bi lahko šlo:

če nadrejeni že pol leta ali več vsak ponedeljek na žaljiv način pripoveduje vsem sodelavcem o vaših napakah v zasebnem ali poslovnem življenju,

če vas sodelavka ali skupina sodelavcev že več kot pol leta ponižuje vsakič, ko kaj predlagate,

če vam v službi stalno dodeljujejo manj pomembna dela, da bi vas izolirali od preostalih sodelavcev,

če vas obravnavajo tako, da se počutite ponižane in manjvredne od preostalih sodelavcev,

če vam šef ali sodelavec (šefinja/sodelavka) grozi, da boste izgubili službo, če ne boste imeli zasebne afere z njim (z njo).

Morda se spomnite filma Razkritje (1994, v glavnih vlogah Demi Moore in Michael Douglas), ki je opozoril, da so žrtve spolnega nasilja na delovnem mestu lahko tudi moški.

Prepovedani so tudi:

premestitev na slabše delovno mesto,

odpoved pogodbe o zaposlitvi,

znižanje plače

ali kakršne koli druge neugodne posledice za delavca, ki je žrtev mobinga in je ukrepal s ciljem, da bi uveljavil prepoved trpinčenja na delovnem mestu (na primer prijavil kršitev na delovno inšpekcijo ali vložil tožbo).

Ni pa mobing:

če ste se glasno sprli s šefom, tudi če se prepir nekajkrat ponovi,

če menite, da vas sodelavke občasno obrekujejo,

če vas je sodelavec (sodelavka) povabil na zmenek,

če imate po lastni izbiri intimno razmerje s sodelavcem ali šefom (sodelavko/šefinjo).

Pravni nasvet: kaj storiti, če menite, da ste žrtev mobinga

Mobing se lahko posredno dokazuje z zdravniško dokumentacijo ali pričami in listinami. Če sumite, da ste žrtev mobinga, vam svetujemo:

poiščite zdravniško pomoč, če ste opazili zdravstvene težave,

poiščite pravni nasvet, preden kakorkoli ukrepate.

Pomembno je, da se zavedate, da za težave niste krivi sami. Tudi če ste naredili napako, si zaslužite pravičen in korekten odnos, pa naj gre za sodelavce, nadrejene ali podrejene.

V primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na delovnem mestu je delodajalec kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava. (ZDR-1, 8. člen).

Tako kot v marsikaterem drugem položaju boste tudi v tem primeru na boljšem, če se boste prej dobro pozanimali. Za take primere so vam naši strokovni pravni svetovalci prek storitve Pravnik na dlani na voljo po telefonu! Ker lahko že nekaj minut pravnega svetovanja reši vašo težavo.

Psihološki oris: kdo izvaja mobing, kdo je žrtev

Mobing je lahko vertikalen (med nadrejenim in podrejenim) ali horizontalen (med sodelavci). Izvaja ga lahko ena ali več oseb, psihologi pa opažajo, da v praksi običajno mobing nekdo začne, nato pa se tej osebi pridružijo še drugi, kar povzroči, da je delavec (žrtev mobinga) sam proti skupini. Posledica so lahko resne psihične težave in bolezni, kot na primer izgorelost, depresija.

Mobing povzroča stres, izgubo volje do dela, izčrpanost, anksioznost, nočne more, v skrajnih primerih celo samomorilno vedenje.

Psihološke študije kažejo, da mobing izvajajo osebe, ki so negotove in poskušajo svojo nesposobnost prikriti tako, da se znašajo nad drugimi, saj lahko na takšen način poskušajo obdržati moč in avtoriteto v podjetju, lahko pa celo uživajo v sovraštvu. Za večino izvajalcev velja, da imajo višji inteligenčni količnik, saj gre pri mobingu za načrtno dejavnost s ciljem, da se trpinčeno osebo poniža, izolira, izključi.

Žrtve pa so najpogosteje podrejeni, ženske pogosteje od moških. Najpogosteje je žrtev delavec, ki kakorkoli izstopa, pri čemer gre lahko za diskriminacijo (na primer sovražno obnašanje, ko se za nekoga izve, da je gej) ali pa tudi ne (na primer edini moški v ženskem kolektivu).

