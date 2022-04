Kaj ima Robert Golob z ženinim otroškim vrtcem in kako je prišel do 206 tisoč evrov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Golob si je kot predsednik uprave družbe Istrabenz Gorenje in njen manjšinski lastnik z določbami v družbeni pogodbi vnaprej zagotovil večjo udeležbo pri dobičku, s katerim bi šele naknadno dokapitaliziral podjetje in pridobil delež v višini deset odstotkov, je razvidno iz dela dokumentov o skrbnem pregledu družbe Istrabenz Gorenje, ki naj bi bil izveden leta 2010 in ki smo ga pridobili neuradno. Iz dokumentov izhaja, da naj bi Golob posloval tudi z ženo Jano Nemec Golob, ki je lastnica zasebnega otroškega vrtca.