Robert Golob: Skupščina ni bila uspešna, sledi ... #video

"Upravi se pod mojim vodstvom mandat izteka. Skupščina ni bila uspešna, nove uprave nimamo in o tem bo odločalo sodišče. "Pričakujem, da bo sodišče mogoče v tednu ali dveh sprejelo določitev. Sodne prakse na tem področju je sicer malo, zato bo to zanimiv precendens," je v izjavi za medije povedal nekdanji direktor GEN-I Robert Golob. Kot je povedal o odhodu iz podjetja ne razmišlja, kakšno delovno mesto bo zasedel jutri pa še ne ve.

Danes je minil rok, do katerega so morali lastniki podjetja GEN-I imenovati novo upravo. To jim ni uspelo in o novem vodstvu GEN-I bo odločalo sodišče.

Novo vodstvo podjetja so na skupščini sicer poizkušali imenovati že prejšnji teden, vendar nihče od predlaganih kandidatov ni dobil dovolj podpore. Uprava pod vodstvom Goloba bo na sodišče podala svoj predlog za sestavo nove uprave. Verjetno pa bo predlogov več, je dejal Golob.

"Nezavezujoče ponudbe prihajajo, interes je ogromen. Danes smo v procesu zbiranja ponudb. Ponudbo za lastniški delež je dala tudi Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD)," je povedal Golob. Po njegovih besedah je ponudba težka nekaj sto milijonov evrov.

Golob ostaja zaposlen v GEN-I

Golob še ne ve, kakšno delovno mesto bo zasedel jutri, a kot je povedal o odhodu iz podjetja ne razmišlja. "Zaposlen sem v GEN-I. Ne razmišljam o odhodu iz podjetja in o tem, da bi šel v politiko. Jutri bom začel opravljati nekatere druge funkcije. Moje novo delovno mesto še nima naziva, se bom pa veliko ukvarjal z mednarodnim trgovanjem in tudi PR-jem," je še povedal.

Golob pretekli teden ostal brez novega mandata

Skupščina družbe Gen-I pretekli torek ni glasovala o vnovičnem imenovanju Roberta Goloba za predsednika uprave družbe. Nadzorni svet enega od solastnikov podjetja Gen Energija namreč le dan prej ni dal soglasja za njegovo ponovno imenovanje. Je pa to podjetje danes skupščini Gen-I za Golobovega naslednika predlagalo Davorja Dimiča, a ni dobil podpore.

Robert Golob vsak mesec zasluži 18 tisoč evrov neto

Več kot pol milijona evrov neto si razdeli uprava GEN-I že nekaj let, razkrivajo letna poročila podjetja. Najbolje plačan je seveda Golob, ki je v letu epidemije koronavirusa v žep pospravil 214 tisoč evrov neto. Oziroma v povprečju 17.836 evrov neto vsak mesec. Dobrih 170 evrskih tisočakov neto je domov odnesel Igor Koprivnikar, 104 evrske tisočake neto Andrej Šajn, medtem ko je Danijel Levičar od GEN-I zaslužil 52 tisoč evrov. Zadnji sicer nima fiksne plače, tisoče evrov je dobil kot nagrado za uspešnost in zaradi v javnosti neznanih razlogov. Ob tem je treba poudariti, da je govora o neto zneskih. Strošek za podjetje je na koncu občutno višji. Več v člankih Robert Golob vsak mesec zasluži več kot povprečen Slovenec v letu dni in Ura moči: Robert Golob? "Gre za velikega bleferja".

Ministrstvo nad plačo Roberta Goloba

Ker je GEN-I uradno v državni lasti, smo preverili, ali plača Goloba sploh ustreza t. i. Lahovnikovemu zakonu o prejemkih direktorjev javnih družb. Na ministrstvu za gospodarstvo so nam odgovorili, da so sprožili potrebne postopke in da so pozvali GEN-I, naj utemelji izplačila Robertu Golobu. Gen-I zadnja leta namreč niso vodili na seznamu državnih podjetij."Ministrstvo je navedene ugotovitve nemudoma posredovalo družbi GEN-I d. o. o. in družbo pozvalo k posredovanju dokazil o skladnosti prejemkov z določbami ZPPOGD. Postopek preverjanja skladnosti prejemkov poslovodnih oseb družbe GEN-I d. o. o. na ministrstvu še ni zaključen, zato v tem trenutku ni mogoče podati drugih informacij," so nam pojasnili na MGRT, kjer zadnja leta niso nadzorovali GEN-I. Več v članku Ministrstvo nad plačo Roberta Goloba: Bo moral vračati denar?

Golob pod mizo prodajal GEN-I?

Iz dokumentov, ki jih je v preteklih tednih objavil Planet TV, izhaja, da je Golob že konec avgusta skupaj s podjetjem Elektro Ljubljana v tajnosti začel priprave na prodajo slabe polovice Gen-I, največjega slovenskega trgovca z električno energijo. Šlo je za skrivnost, o kateri do prejšnjega tedna niso vedeli ničesar niti nadzorniki niti uprava krovne družbe Gen Energija, pa tudi ne Slovenski državni holding, je poročal Planet TV.

"To je zame malo presenečenje, to vprašanje, in ga prvič slišim. Ne more prodati 75 odstotkov, zato ker imamo predkupno pravico. Mi imamo tam že 25-odstotni delež in s tem predkupno pravico deleža, ki ga ima Elektro Ljubljana. Zato se to ne more zgoditi," je informacije ob razkritju zgodbe komentiral generalni direktor Gen Energija Martin Novšak.