Jutri nove cene goriva. Kateri vozniki bodo na boljšem?

Po analizi naftnih trgov, ki so jo naredili pri časniku Finance, so se cene na mediteranskih borzah v zadnjih dveh tednih znižale. A glede na prakso iz preteklosti na Financah napovedujejo, da bo končna regulirana cena odvisna od višine dviga trošarin.

Po navedbah Financ večji padec cen bencina preprečuje padec evra v primerjavi z dolarjem. Če vlada tokrat ne bo posegla v trošarine, bi se bencin lahko pocenil za od enega centa do dveh centov na liter. Ker pa to ni pričakovano, bo cena bencina ostala na sedanjih ravneh. To je nekaj manj kot v enakem obdobju lani.

Rezervoar dizla cenejši za pet evrov

Bolj opazno kot bencin se je na mediteranskih trgih v zadnjih dveh tednih pocenil dizel. Ob upoštevanju gibanja evra pri Financah napovedujejo znižanje cene litra dizla za 11 centov na 1,42 evra. Za poln 50-litrski rezervoar bo treba odšteti 71 evrov oziroma okoli pet evrov manj kot doslej.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah trgovci določajo sami.