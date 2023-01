Jutri nove cene bencina in dizla. Kdo bo na boljšem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po analizi naftnih trgov, ki so jo naredili pri časniku Finance, v prvih dveh tednih novega leta na naftnih trgih ni bilo opaziti večjih premikov. Cena 159-litrskega soda nafte brent se je gibala med 80 in 85 dolarji. Evro se je še naprej krepil v primerjavi z dolarjem in je bil v zadnjih dneh vreden okoli 1,08 dolarja.

A Finance opozarjajo na višje cene bencina na mediteranskih borzah, ki so relevantne za določanje cen na prodajalnah ob slovenskih regionalnih cestah. Posledično napovedujejo drugo zaporedno podražitev bencina na 1,29 evra, kar je sicer pet centov manj, kot je stal liter bencina pred začetkom ruskega napada na Ukrajino. Za poln 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina naj bi bilo tako od jutri treba odšteti 64,50 evra oziroma evro več kot danes.

Po drugi strani se je cena dizelskega goriva na mediteranskih borzah nekoliko znižala. V kombinaciji s krepitvijo evra na Financah napovedujejo malenkostno pocenitev dizla. Za liter dizla bo tako treba odšteti dva centa manj kot danes. Za poln 50-litrski rezervoar dizla boste od jutri odšteli 73,50 evra oziroma evro manj kot danes.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah trgovci določajo sami.