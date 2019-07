Je to dokaz, da je bil posel na drugem tiru že rezerviran za Petriča, Polaniča in Škrabca?

Razkrivamo: podjetje 2TDK je preverjanje ključne reference, ki bo odločala o tem, ali bo najcenejši ponudnik lahko gradil most na Glinščici, zaupalo dolgoletni pravni zastopnici neposrednega konkurenta za isti posel. Kdo je za to odgovoren?

Objavljamo nove podatke, ki pod vprašaj postavljajo delovanje državnega podjetja 2TDK pri razpisu za gradnjo mostu čez reko Glinščico na trasi drugega tira Divača–Koper. Ob sumih konfliktov interesov krepijo tudi dvome o tem, ali se v podjetju, ki ga je država ustanovila za gradnjo in upravljanje drugega tira, res trudijo, da končna cena projekta ne bo višja od predvidenih 1,15 milijarde evrov iz investicijskega programa.

Kot smo že poročali, je podjetje 2TDK konec junija na razpisu izbralo najcenejšega ponudnika – konzorcij, ki ga vodi družba Markomark Nival.

Most in pripadajoče objekte je bil pripravljena zgraditi za 8 milijonov evrov. To je 5,5 milijona evrov manj od cene iz druge najugodnejše ponudbe, ki jo je oddal konzorcij treh velikih domačih gradbincev: Kolektorja CGP, Rika Janeza Škrabca in SGP Pomgrad Stanka Polaniča (13,5 milijona evrov). Predvidena vrednost mostu čez Glinščico, navedena v revidiranem investicijskem programu za drugi tir, je 9,4 milijona evrov. Ponudba konzorcija, ki ga vodi družba Markomark Nival, je edina pod to vrednostjo.

Nato so v 2TDK v začetku julija razveljavili lasten sklep o izbiri izvajalca. Razlog: na zahtevo neizbranih ponudnikov, torej Kolektorja CGP, Rika in SGP Pomgrada, so se odločili preveriti eno od referenc zmagovitega konzorcija. Šlo je za gradbena dela na območju sanacije plazu v občini Pesnica, ki jih je Markomark Nival navedel v svoji ponudbi.

Referenco zmagovalca preverja oseba, povezana s konkurenti

Toda v 2TDK te reference pod drobnogled niso vzeli sami. V podjetju, ki ga vodi Dušan Zorko, so namreč za Siol.net potrdili, da so za zastopanje pri preverjanju domnevno vprašljive reference najeli zunanjo pomoč – Odvetniško družbo Cukrov. Njena ustanoviteljica in direktorica je Vesna Cukrov, nekdanja predsednica državne revizijske komisije in sodna izvedenka za javno naročanje.

Vesna Cukrov je v zadnjih letih sodelovala s SGP Pomgradom in Rikom, torej članoma konzorcija, ki se potegujeta za gradnjo mostu čez Glinščico. Foto: Twitter Na tej točki bi lahko dogajanje okrog posla na Glinščici dobilo novo razsežnost. Podjetje 2TDK namreč pri neodvisni presoji reference, ki bo zelo verjetno odločala o tem, ali bo posel dobil zmagoviti konzorcij ali ne, sodeluje z odvetniško družbo, ki je tesno poslovno povezana z njegovimi konkurenti.

Vesna Cukrov je namreč v zadnjih letih sodelovala s SGP Pomgradom in Rikom, torej članoma konzorcija, ki se potegujeta za gradnjo mostu čez Glinščico. Februarja letos je njena odvetniška družba v imenu SGP Pomgrad vložila zahtevek za revizijo razpisa, s katerim je državna direkcija za infrastrukturo oddala dela pri gradnji nove ceste med Mariborom in Rušami.

Vesna Cukrov – jamstvo za uspeh na državni revizijski komisiji

Državna revizijska komisija, ki jo je takrat še vodil Borut Smrdel, je zahtevku ugodila. Aprila, torej že v času, ko je podjetje 2TDK zbiralo ponudbe za gradnjo mostu čez Glinščico, je razpis razveljavila. Že pred tem je Vesna Cukrov zastopala SGP Pomgrad v številnih drugih revizijskih postopkih, in sicer:

Pri dveh razpisih za nadgradnjo železniškega odseka med Pesnico in mejo z Avstrijo. V obeh primerih je direkcija za infrastrukturo posel oddala konzorciju, ki ga je vodil Riko.

Pri gradnji ceste v Občini Sveta Ana v Slovenskih Goricah.

Pri gradnji murskosoboške južne obvoznice.

V vseh naštetih primerih je državna revizijska komisija ugodila zahtevkom, ki so jih pripravili v Odvetniški pisarni Cukrov.

Leta 2013 je zastopala tudi Riko, ki ga je takrat Mestna občina Novo mesto skupaj z grško družbo Helector izbrala za gradnjo druge faze dolenjskega regijskega centra za ravnanje z odpadki. Z Rikom jo posredno povezuje tudi članstvo v Lions klubu Ljubljana Iliria. Njegov nekdanji predsednik je Janez Škrabec, dolgoletni prvi mož Rika. Med strankami Vesne Cukrov so tudi ostali večji domači gradbinci: GH Holding, ki ga vodi Blaž Miklavčič, Železničarsko gradbeno podjetje (SŽ-ŽGP) ...

Vesno Cukrov z Rikom posredno povezuje tudi članstvo v Lions klubu Ljubljana Iliria. Njegov nekdanji predsednik je Janez Škrabec, dolgoletni prvi mož Rika. Na fotografiji Škrabec na letošnji Kresni noči, ki jo tradicionalno organizira Lions klub Ljubljana Iliria. Foto: Mediaspeed

Ali 2TDK preverja konflikte interesov?

Vse to odpira vprašanje konflikta interesov, saj Vesna Cukrov nastopa v dveh vlogah: v imenu 2TDK de facto odloča o usodi razpisa, na katerem se za posel poteguje tudi ena od njenih rednih strank. V 2TDK so pojasnili, da so z Odvetniško družbo Cukrov do zdaj sodelovali pri več zadevah. Ko se je pokazal sum ustreznosti reference pri sanaciji plazu v Pesnici, so jo pooblastili za zastopanje pri preverjanju pri nadzorniku teh gradbenih del.

Ali in kako torej na 2TDK preverjajo sume morebitnih konfliktov interesov oziroma povezav med pravnimi svetovalci in njihovih predhodnih poslovnih povezav s podjetji, ki se potegujejo za posle na 2TDK?

"Družba 2TDK deluje po načelih transparentnosti. Pred sklenitvijo pogodb so bili opravljeni intervjuji in družba 2TDK je prek vsebine pogodb – protikorupcijske klavzule, določbe o varovanju podatkov in informacij – ter s tem povezanimi izjavami zaščitena, da zunanji sodelavci delujejo s polno integriteto ter v konkretnih zadevah ne sodelujejo s podjetji, ki se potegujejo za posle na 2TDK," odgovarjajo v tej družbi.

Kaj pravijo na 2TDK

Poudarili so, da "zunanji svetovalci niso bili člani komisij za izbor ponudnikov". "Odvetniška družba Cukrov za 2TDK ni pripravila nobenega razpisa, niti njeni zaposleni niso člani nobene komisije o izbiri najugodnejših ponudnikov," so zatrdili v 2TDK. "Pri visoko specializiranih in zelo usposobljenih kadrih pa je sicer nemogoče pričakovati, da se na svoji profesionalni poti ne bi strokovno že soočili s katerim od akterjev, ki se danes poteguje za pridobitev poslov na 2TDK," so še dodali v podjetju.

V podjetju, ki ga vodi Dušan Zorko, so za zastopanje pri preverjanju domnevno vprašljive reference najeli zunanjo pomoč. Foto: STA Vesna Cukrov je že pred časom medijem pojasnila, da "nekaj let po izteku mandata ni zastopala nobene od strank, ki jih je obravnavala pred državno revizijsko komisijo, pa čeprav tega zakon od nje ni zahteval". Za predsednico državne revizijske komisije je bila imenovana konec leta 2008, že v času vlade Boruta Pahorja. Po slabem letu dni je odstopila s položaja.

Odvetniško družbo je ustanovila konec leta 2012. Njena daleč največja javna naročnika sta Eles in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki jo po novem vodi Matej Pirc, sicer tudi predsednik nadzornega sveta 2TDK.

Od neodvisne revizorke do predstavnice Pahorjevega štaba

Na predsedniških volitvah leta 2017 je bila Vesna Cukrov kratek čas uradna predstavnica Pahorjevega štaba, a v kampanji ni operativno sodelovala. Kampanjo aktualnega predsednika je vodil Dušan Kumer, tedanji vodja poslanske skupine SD. Konec leta 2008 je Kumer vodil mandatno-volilno komisijo državnega zbora, ki je takrat predlagala imenovanje Vesne Cukrov za predsednico državne revizijske komisije.

Spletna stran volilnega štaba Boruta Pahorja je ob začetku predsedniške kampanje kot "predstavnico kandidata" navajala Vesno Cukrov. V sami kampanji sicer ni imela operativne vloge. Foto: posnetek zaslona Sama je sicer večkrat poudarila, da nikoli ni bila članica ne SD ne nobene druge politične stranke. Kot je znano, je za kader SD veljal tudi prvi mož 2TDK Dušan Zorko, sicer nekdanji generalni direktor Pivovarne Laško. Del stranke ga je že lani želel imenovati v upravo Slovenskega državnega holdinga (SDH), krovnega upravljavca državnega premoženja, nato pa je na predlog ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek prevzel vodenje projekta drugi tir.