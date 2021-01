Je Ivan Gale dobil najmanj šest tisočakov podkupnine? #video

Pogodbo za nabavo dveh milijonov kirurških zaščitnih mask z podjetjem SLA Marketing v višini 1,8 milijona evrov je 14. aprila lani podpisal Ivan Gale. Ravno ta pogodba, s katero smo kupili maske po skoraj dvakrat višji ceni kot pri Jocu Pečečniku, naj bi bila kaplja čez rob, zaradi katere naj bi gospodarski minister Zdravko Počivalšek teden dni kasneje razrešil direktorja Zavoda Antona Zakrajška.

Potrdilo o prevzemu šest tisoč evrov v gotovini

"To pa ne vem, ker mene ni bilo takrat v službi. Jaz nisem od 19. marca podpisal nobene pogodbe, tako da jih tudi nisem videl. Jaz sem šel 20. marca v karanteno, potem pa me ni bilo več nazaj v službo, ker sem bil razrešen," je za Planet TV povedal Zakrajšek. V času bolniške odsotnosti je namreč, tako kaže dokument brez osebnih podatkov iz zavoda za blagovne rezerve, kot direktor vodjo splošne službe pooblastil, da ga nadomešča v polnem okviru njegovih pooblastil.

Zakrajšek je tako na Galeta prenesel vse svoje naloge. Ta je kmalu zatem začel opozarjati na pritiske politike pri izbiri dobaviteljev, natančneje ministra za gospodarstvo Počivalška. A kar nekaj pogodb v reviziji KPK je dejansko podpisal prav Gale. Na zavodu so pojasnili, da ima zaradi tega ne le enaka pooblastila kot direktor, temveč tudi enake odgovornosti.

Nekdanji direktor zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek je za Planet TV povedal, da ga preiskujejo zaradi desetih pogodb, ki jih je podpisal, medtem ko ga o morebitnih podkupninah kriminalisti niso spraševali. Foto: STA

Gale je Zakrajšku dan po podpisu pogodbe z SLA Marketing poslal naslednje elektronsko sporočilo: "Živijo, za danes zvečer sem se dogovoril. Bo vsaj nekaj od vse te zajebancije. Ostalo, 40 odstotkov za vikend ali začetek drugega tedna." Morda bi bilo lahko to sporočilo povezano z ekspresno dostavo zaščitnih mask, ki smo jih nujno potrebovali. A ta dokument vse skupaj poruši. Gre za potrdilo o prevzemu šest tisoč evrov v gotovini, preostanek naj bi sledil ob zaključku posla. Podpis prejemnika pa je enak kot na pogodbi z SLA Marketing.

Gale dokument označil za ponaredek

Gale se je na te navedbe danes odzval na spletu. Podpis je dejansko moj, a slabo prekopiran iz seznama lastnoročnih podpisov zaposlenih na zavodu, ki smo jih dali za podpisovanje elektronskih dokumentov. Dokument je označil za ponaredek. Zakrajšek je ob tem jasno povedal, da ga preiskujejo zaradi desetih pogodb, ki jih je podpisal, medtem ko ga o morebitnih podkupninah kriminalisti niso spraševali.

"Jaz sem seveda podpisal ventilatorje za te pogodbe, ampak to smo dobili, jasno je bilo, ker mi nismo nikoli imeli ventilatorjev v blagovnih rezervah. Nismo koordinirali njihove nabave, nismo jih izbirali. Za to je bila imenovana skupina na ministrstvu, mi smo samo izvedli naročilo," je dejal Zakrajšek. Kaj je res in kaj ne, bo verjetno lahko pokazala le kriminalistična preiskava. Z NPU so danes sporočili, da kriminalisti še vedno vodijo preiskavo in da zaradi interesa predkazenskega postopka ne morejo razkrivati podrobnosti, so še poročali na Planetu.