Janez Janša podprl predlog Levice

V Levici so pred praznikom dela napovedali, da bodo v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o trgovini, s katero bodo predlagali, da trgovine tudi po koncu epidemije ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte. Njihov predlog je podprl tudi predsednik vlade Janez Janša.

S tem so se v Levici pridružili pozivu Sindikata delavcev trgovine Slovenije, ki je dal pobudo, da trgovine ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte.

Predlog Levice podprl tudi Janša

Njihov predlog je na družbenem omrežju Twitter s palcem gor podprl tudi predsednik vlade Janez Janša.

"V Levici smo namreč prepričani, da je omejitev obratovalnega časa trgovin ob dela prostih dnevih korak v pravo smer. V smer zagotavljanja prostega časa, pravice do počitka in vikenda, do družinskega in socialnega življenja ter majhen korak v smer prenehanja spodbujanja nenehnega trošenja, ki je le eden izmed mnogih, ki jih bomo morali kot družba napraviti v prihodnje," so ob tem zapisali v Levici.

Hojs: Prav je, da so tudi trgovci vsaj en dan na teden prosti

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na današnji tiskovni konferenci povedal, da je bil vedno zagovornik tega, da so trgovine ob nedeljah zaprte.

"Tak predlog bom sam absolutno podprl, ne toliko zaradi te epidemije, ampak to zaprtje podpiram, ker mislim, da je prav, da so trgovci in trgovke, vsi, ki so tam zaposleni, vsaj en dan na teden prosti. Ne nazadnje so tudi ekonomske študije pokazale, da ljudje lahko porabimo samo toliko, kolikor nam proračun dovoljuje, ali je to v sedmih ali šestih dneh, pa je vseeno," je povedal Hojs.

Minister za delo Janez Cigler Kralj pa je dejal, da je osebno takšnemu predlogu naklonjen, saj meni, da si vsak delavec zasluži tudi primeren počitek.