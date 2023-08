Izteka se rok za poročanje o cenah v prehranski verigi

Danes je zadnji dan za poročanje o cenah v prehranski verigi za mesec julij, za katero se je vlada odločila z namenom, da bi se omejilo naraščanje cen hrane. Spremljanje cen bo trajalo pol leta, zavezanci za poročanje pa so pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci, tako fizične kot pravne osebe.

S spremljanjem cen pridelkov in živil, ki ga je konec maja napovedal premier Robert Golob, naj bi se omejilo naraščanje cen hrane. Kot je dejal, želi vlada ugotoviti, "kdo v verigi ima neupravičene dobičke in oderuške marže".

Zavezanci morajo podatke sporočati v informacijski sistem, vzpostavljen pri Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Za mesec julij je poročanje steklo 1. avgusta in traja le še danes, v naslednjih mesecih pa bodo zavezanci podatke pošiljali najpozneje 15. delovni dan za pretekli mesec.

Z ukrepom namerava vlada spremljati, analizirati in kontrolirati gibanje cen, količin in poreklo določenih pridelkov in proizvodov v prehranskih verigah. Zbrani podatki bodo podlaga za pripravo morebitnih dodatnih ukrepov za podporo perspektivnim sektorjem oz. v primeru ugotovitve nesorazmerij za podporo sektorjem v težavah, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.

Kot so dodali, bo država na podlagi kontinuiranega spremljanja delovanja prehranskih verig lahko pravočasno s ciljnimi ukrepi spodbudila delovanje verig oziroma pomagala ogroženim sektorjem za zagotovitev prehranske varnosti v Sloveniji. To naj bi vplivalo tudi na zmanjšanje draginje, menijo na ministrstvu.

Določili 179 zavezancev

Zavezanci za poročanje so pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci, torej deležniki v celotni verigi preskrbe s hrano z obsegom letnega prometa nad določenim pragom. Kot so za STA pojasnili na AKTRP, so s preliminarno analizo določili 179 zavezancev, od tega 31 pridelovalcev. Poročati morajo podatke o cenah in količinah ter poreklu v sektorjih žit, mesa, mleka, jajc, sadja in zelenjave.

Preliminarna mesečna poročila na podlagi zbranih podatkov bo pripravljala AKTRP, končno analizo pa bo pripravil zunanji izvajalec, ki bo izbran z javnim naročilom. Kot so pojasnili na agenciji, mesečna poročila ne bodo javna. Poudarili so, da lahko takšna analiza pomaga identificirati ključne dejavnike, ki vplivajo na cene živil, in prepoznati morebitne težave v dobavni verigi.

Zavezance, ki imajo dejavnost okrnjeno ali zaustavljeno zaradi nedavnih ujm in imajo sedež proizvodnje oziroma dejavnosti na prizadetih območjih, na AKTRP ob tem prosijo, naj jih na to opozorijo. "Skupaj s pristojnimi organi bomo njihova obvestila ustrezno obravnavali in tem zavezancem po potrebi prilagodili rok za poročanje," so zapisali v objavi na svojih spletnih straneh.