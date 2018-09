Izobraževanje kadrov ni več le izbira, postala je nuja

Oglasno sporočilo

Danes se moramo stalno izobraževati, da ostajamo v koraku s tehnologijo in delovnimi procesi. Prilagajanje, kreativno razmišljanje in hitrostno pridobivanje znanja so ključne kompetence, ki ohranjajo našo konkurenčnost na trgu dela. Na portalu mojazaposlitev.si smo dnevno v kontaktu z različnimi delodajalci, kateri se srečujejo z različnimi izzivi zaposlovanja in pri trudimo se, da le te premagamo skupaj.

Čas hitrih sprememb zahteva izobražene zaposlene

Si upamo pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi zaposleni v poplavi novosti prenehali slediti spremembam? In če bi managerji vztrajali pri obstoječih načinih dela? Naenkrat bi se znašli v svetu samovozečih vozil, pametnih tovarn, robotov in digitalne tehnologije, ki je ne bi znali upravljati. V »pametnem svetu« nikakor ne bi več delovali "pametno". Obstali bi na mestu, medtem ko bi jih ostali, ki so se pravočasno in ustrezno pripravili na spremembe, prehitevali. S svojim neuporabnim znanjem, zastarelimi delovnimi procesi, konservativnim načinom vodenja, bi postali nekonkurenčni. Časi, v katerih živimo, zahtevajo hitre spremembe in prilagajanja na vseh področjih, predvsem pa v podjetjih.

Le vrhunsko znanje prinese vrhunske rezultate

Spremembe v poslovnem svetu si sledijo s tako naglico, da jih komaj še dohajamo. Od odkritja tekočega traku v 19. st., ki je zaznamoval prvo industrijsko revolucijo, smo preskočili v svet globalne digitalizacije. S svetlobno hitrostjo nas je že zajel val četrte industrijske revolucije, veliko dela prevzemajo stroji, digitalizacija in avtomatizacija nadgrajujeta poslovne procese; nanotehnologija, kvantno računalništvo, biotehnologija, spreminjajo delovne procese. Hiter dotok novih znanj odpira nove trge, ki posledično zahtevajo nova znanja in veščine od zaposlenih.

Nove tehnološke inovacije bodo zaposleni osvojili le z ustreznim in pravočasnim pridobivanjem znanja. Zato je potrebno, tako na strani zaposlovalcev kot iskalcev zaposlitve, prepoznati, da je človeški kapital ključ do uspeha. Vodstvo mora pri vsakem zaposlenem prepoznati prednosti in jih usmeriti tako, da bodo pri delu uporabili vse svoje močne adute in jih še nadgradili. Zato pa so potrebni motivirani zaposleni in vodja.

Transformacija se začne v glavi

Seveda se vse začne pri nas samih, ne glede na to, ali smo direktorji ali ne. Vsak med nami si bo moral odgovoriti na osnovna vprašanja: Kako se sam soočam z novitetami, z lahkoto sprejemam nove naloge? Sem odprt za spremembe, prilagodljiv in hitro učljivi ali potrebujem nekaj več časa, da mi stvari zlezejo pod kožo?

Delovna mesta prihodnosti bodo zahtevala hitro učljive in prilagodljive kadre, ki bodo naklonjeni spremembam. Hitro bo potrebno osvojiti ustrezne digitalne veščine, obenem pa izuriti sposobnost prilagajanja. Ker je prihodnost naklonjena povezovanju in skupnemu upravljanju, je pravi in zadnji čas, da osvojimo tudi medkulturne veščine. Zato je treba poudariti tudi odgovornost zaposlenih, da se samoiniciativno izobražujejo. Učenje je vseživljenjski proces in se nikakor ne zaključi v določeni starosti.

Nasveti kadrovikom

Raziskave kažejo, da bo do leta 2025 šest od desetih zaposlenih delalo v poklicih, ki jih danes sploh ne poznamo. Zaposlene je na te spremembe potrebno pripraviti. Jih motivirati, spodbujati, prekvalificirati. Nekaj predlogov v nadaljevanju:

IZOBRAŽEVANJE PONUDITE PRAVOČASNO. Pridobivanje novih znanj ni nekaj, kar boste ponudili zaposlenim šele, ko ne bo več obvladal delovnega procesa. Takrat je prepozno. Izobraževanje mora potekati konstantno.

POSTANITE VODJA, KI SPODBUJA IZOBRAŽEVANJE, le tako boste dobili zaposlene, ki imajo širok pogled v področje dela in bodo na tekočem z novostmi.

PREPOZNAJTE PRI ZAPOSLENIH NJIHOVE TALENTE IN JIH NADGRADITE, drugače se lahko zgodi, da vam bodo odhajali v nove službe, kjer bodo lahko izkoristili svoje znanje in razvijali talente.

PODPIRAJTE ZAPOSLENE, DA BODO PRIDOBLJENA ZNANJA UPORABILI V PRAKSI. Vemo, da je stara navada železna srajca, zato je pomembno da spodbujate zaposlene k uporabi novih veščin in znanj.

Zakaj izobraziti kadre?

> S primerno izobrazbo, razvijanjem talentov, boste privabili tudi mlade, saj le ti iščejo delodajalce, ki spodbujajo ustvarjalnost in družbeno odgovornost.

> Zaradi porušene demografske slike spodbujajte izobraževanje tudi pri starejših, saj vemo, da se prebivalstvo stara. Izognili se boste primanjkovanju kadar, ki je že opazen na trgu.

> Z družbeno odgovornim delom in razumevanjem potreb posameznika boste zmanjšali fluktuacijo v podjetju.

> Z izobraženim kadrom in dobrim zgledom boste iskan delodajalec, ki bo privabil talente, kar vas bo popeljalo med konkurenčna podjetja.

> Pravočasno boste pripravljeni na prihajajoče spremembe, saj boste že imeli izobražen in usposobljen kader za delo v novih panogah in poklicih, medtem ko se bodo ostali šele pripravljali na spremembe.

> Izobraženi zaposleni, ki bodo ostali v podjetju, bodo na daljši rok povrnili vložek v njihovo znanje. Podjetju bodo omogočili napredek s tem, da bodo znanje in izkušnje prenesli na druge.

Si lahko ob naštetih dejstvih, predstavljate, da ne bi izobraževali svojih kadrov?

