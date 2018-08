Iščete pospešek za nadaljnjo rast svojega podjetja? Prijavite se tukaj!

Ljubljanska borza v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) vabi podjetja , ki se zanimajo za dostop do financiranja na trgu kapitala, da se prijavijo za svetovanje v okviru novega programa podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo EBRD bo do trem izbranim podjetjem ponudila program brezplačne tehnične pomoči in svetovanja, ki bo trajal do 18 mesecev.

Vabljena so podjetja, ki želijo pridobiti finančna sredstva na domačem kapitalskem trgu, bodisi z izdajo podjetniških obveznic bodisi s prvo javno ponudbo (IPO) na Ljubljanski borzi.

EBRD bo izbranim podjetjem ponudil obsežen program tehnične pomoči in svetovanja, prilagojen individualnim potrebam podjetja za financiranje na kapitalskih trgih, financiran s strani Podporne službe za strukturne reforme Evropske komisije.

Program vključuje operativno, tehnično in vodstveno svetovanje ter podporo dvigu standardov korporativnega upravljanja ter finančnega upravljanja in poročanja. Mednarodno priznani strokovnjaki lahko denimo podjetjem pomagajo pri krepitvi odnosov z vlagatelji in zasnovi ciljno usmerjenih marketinških akcij ter pri izpolnjevanju tehničnih zahtev za izdajo podjetniških obveznic ali prvo javno ponudbo.

Svetovanje je brezplačno, traja do 18 mesecev in zajema vse ustrezne tehnične in operativne vidike skladnosti z zahtevami kapitalskega trga. Program izvajajo izkušeni lokalni in mednarodni svetovalci, ki jih bo EBRD izbral po posvetu z vašim podjetjem.

Program je projekt Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki ga financira Podporna služba za strukturne reforme Evropske komisije. Izvaja ga Evropska banka za obnovo in razvoj v sodelovanju z Ljubljansko borzo. Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

Hannes A. Takacs, pomočnik direktorja iz oddelka za lokalne valute in kapitalski trg na Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) je ob zagonu programa izpostavil: "Program podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo je del EBRDjeve iniciative za mala podjetja, skozi katero EBRD vsako leto zagotavlja več kot 1,5 milijarde EUR za financiranje in razvoj preko 200.000 malih in srednjih podjetij. Veseli nas, da je bila Slovenija izbrana kot pilotna država za ta program, ki podpira poslovni potencial slovenskih malih in srednjih podjetij Predstavljeni program je pomemben korak pri razvoju dinamičnega zasebnega sektorja."

Mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze, ob pričetku pilotskega projekta izpostavlja: "Statistika nam pravi, da kar 99,8 odstotkov slovenskega gospodarstva sestavljajo mala in srednje velika podjetja, zato na Ljubljanski borzi pozdravljamo takšne projekte. Verjamemo, da bo sodelovanje z EBRD prineslo pozitivne učinke. Preko takšnih projektov bo ta segment gospodarstva pridobil urejen kapitalski trg za financiranje dolgoročne rasti."

Kdo se lahko prijavi?

V program se lahko prijavijo različna mala in srednja podjetja, na primer družinska podjetja, zasebna podjetja, ki iščejo dodatna sredstva, ali start-upi, ki ustvarjajo prihodek in iščejo svež kapital.Program je relevanten za podjetja v vseh dejavnostih, razen tistih, ki delujejo v vojaški dejavnosti, tobačni industriji, igrah na srečo in finančnih storitvah.

Kriteriji upravičenosti

V skladu z opredelitvijo EU je MSP podjetje, ki realizira do 50 milijonov evrov letnega prometa, njegova bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov in običajno nima več kot 500 zaposlenih.

Sedež podjetja je v Sloveniji.

Podjetje izpolnjuje lokalne in mednarodne standarde integritete poslovanja.

Podjetje je ekonomsko uspešno in ustvarja prihodke.

Podjetje je zavezano cilju programa in pripravljeno na sodelovanje z EBRD.