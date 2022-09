Instagramu zaradi zlorabe osebnih podatkov visoka kazen

Za skupino Meta, ki poleg Instagrama med drugim vključuje tudi WhatsApp in Facebook, je to tretja kazen zaradi zlorabe GDPR, ki ji jo je izrekla irska komisija za varstvo podatkov. WhatsAppu je pred skoraj natanko pred letom dni izstavila račun za 225 milijonov evrov, Facebook pa je moral plačati 17 milijonov evrov kazni.

Komisija Instagramu očita poseg v zasebnost otrok. Med drugim naj bi družbeno omrežje vsem uporabnikom aplikacije omogočilo dostop do elektronskih naslovov in telefonskih številk svojih mladoletnih uporabnikov.

"Končno odločitev smo sprejeli v petek in vsebuje globo v višini 405 milijonov evrov," so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz komisije s sedežem v Dublinu. Dodali so, da bodo vse podrobnosti objavili naslednji teden.

Lani za kršitev plačal tudi Amazon

Lani poleti je moral zaradi kršitev uredbe plačati kazen tudi Amazon, in sicer v višini 746 milijonov evrov.

Meta: Očitane kršitve smo odpravili že več kot pred letom dni

Medtem ko Irci najnovejše sodbe še niso komentirali, so iz Mete sporočili, da so očitane kršitve odpravili že pred več kot letom dni. Dodali so, da je skupina od takrat uvedla številne funkcije za zaščito najstnikov in ohranjanje zasebnosti njihovih podatkov.