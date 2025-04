Pri prvoligašu iz Murske Sobote bodo plačali 1600 evrov globe zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Ti so žaljivo skandirali, prižigali večjo količino prepovedanih bakel, ob tem so zažgali tudi šale in drese nasprotne ekipe.

Navijači mariborskih viol so klubsko blagajno oškodovali za 2250 evrov, kolikor znaša globa, ki so jo izdali Mariboru.

Seznam kršitev obsega nešportno in neprimerno vedenje navijačev, večkratno žaljivo skandiranje, prižiganje večje količine bakel, metanje predmetov ob rob igrišča, poškodovanje stolov in ograje.

Disciplinski sodnik je ob tem Mariborčane za nazaj, gre za zaostalo tekmo 27. kroga, oglobil še za 350 evrov zaradi nespoštovanja akreditacijskega sistema.

Tudi ljubljanski zmaji se v 31. krogu prvenstva niso zadrževali in so povzročali nemir na tribunah z nešportnim in neprimernim vedenjem in prižiganjem bakel. Kazen Olimpiji znaša 1900 evrov.

