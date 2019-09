Inšpektorica zahtevala, da ustavijo dela, a je niso poslušali

Preverjamo podrobnosti dogajanja na gradbišču Zlatarne Celje na Bavarskem dvoru v Ljubljani, kjer je celjska družba v večinski lasti Bojana Albrehta (ta je bil do lani mestni svetnik na listi župana Zorana Jankovića) februarja začela graditi hotel.

Kot smo pisali v ponedeljek, je inšpekcija julija ugotovila, da so gradili brez ustrezne dokumentacije. Delali so po starem gradbenem dovoljenju za poslovno stavbo iz leta 2011 (takrat je bilo lastnik zemljišča še podjetje Immorent, ki je nato leta 2016 Celjanom prodalo zemljišče in projekt), novega za hotel pa še nimajo. Posledično je inšpekcija odredila ustavitev del in jim dala čas do decembra, da pridobijo ustrezno dokumentacijo.

Direktor inženiringa v Zlatarni Celje Mitja Majnik nam je v ponedeljek dejal, da so zgradili armirano betonsko konstrukcijo v kleti objekta in da so dela potekala skladno s starim dovoljenjem. Zlatarna Celje je sicer dala tudi vlogo za novo, integralno gradbeno dovoljenje za hotel, ki pa ga še nima.

Nadzor šele tri tedne po prijavi

Primer pa pušča odprtih več vprašanj. Prvo je, zakaj je inšpekcija, ki je prvo prijavo dobila že 24. aprila, prvi ogled opravila šele 17. maja. Po naših informacijah je prijavitelj (več o tem, kaj očita investitorju, na dnu članka) v prijavi tudi opozoril, da "pospešeno poteka polaganje armature, tako da se betonaža pričakuje pred koncem tedna".

Na inšpektoratu potrjujejo, da so 24. aprila prejeli anonimno prijavo, ki pa je - kot pravijo - "le indic za uvedbo inšpekcijskega postopka". Nadalje inšpektorat zadeve razporedi po prioritetah, ki jih določata gradbeni zakon in interni akt inšpektorata. "Prioritetno se obravnavajo prijave, iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti," pravijo.

Razlog za to, da so na gradbišče odšli šele dobre tri tedne po prijavi je torej - kot je razumeti inšpekcijo - ta, da dela niso ogrožala zdravja oziroma varnosti ljudi ali premoženja večje vrednosti.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Bojana Albrehta, večinskega lastnika Zlatarne Celje, ki pa je naše pisanje označil za tendeciozno in nas odslovil. Vprašanja smo včeraj poslali tudi na elektronski naslov podjetja, odgovor bomo objavili, ko ga dobimo. Foto: STA

Zaradi neupoštevanja odredbe bo še ukrepala

Drugo vprašanje je, zakaj je Zlatarna Celje julijsko inšpekcijsko odredbo o takojšnji zaustavitvi del uresničila šele zdaj. Delavci so bili namreč po naših informacijah še prejšnji teden na gradbišču.

Na inšpektoratu pojasnjujejo, da je inšpektorica prvega julija odredila takojšnjo zaustavitev del, ki začne veljati takoj po vročitvi odločbe. Tudi pritožba Zlatarne Celje, o kateri ministrstvo za okolje še odloča, ne zadrži izvršitve inšpekcijske odredbe. A Zlatarna Celje del ni ustavila, kar je na dveh kontrolnih pregledih ugotovila tudi inšpektorica. "Zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovila - tudi zaradi ugotovitve, da gradbišče obratuje, dela se izvajajo -, bo v nadaljevanju postopka ustrezno ukrepala. Postopek še ni končan," pravijo na inšpektoratu.

Na inšpektoratu dodajajo, da je inšpektorica storila vse, kar je lahko. "Inšpektorica je v zvezi z zadevo 'gradnja hotela Atower na Bavarskem dvoru' izpolnila vse dolžnosti, ki ji jih nalagajo predpisi, z namenom vzpostavitve zakonitega stanja."

Delavci so bili po naših informacijah še prejšnji teden na gradbišču, v petek popoldne pa je gradbišče (fotografija je bila posneta v popoldanskih urah) že samevalo. Foto: Metka Prezelj

Kako so zaobšli spremembe prostorskega načrta?

Tretje vprašanje pa je, kako je Zlatarna Celje "zaobšla" težavo z občinskim prostorskim načrtom. Kot smo pisali, je morala Zlatarna Celje občino zaprositi za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPPN). Problematično je bilo umeščanje dovoza s Slovenske ceste s kratkotrajnim stojnim mestom za taksije in avtobuse ter večjega nadstreška nad vhodom.

Župan Janković je avgusta 2017 odredil začetek sprememb OPPN po skrajšanem postopku. Pri tem je v sklepu zapisano, da bodo spremembe investitorju, torej Zlatarni Celje, omogočile izpolnitev "zahtev, ki jih mora stavba takega hotela zagotoviti", iz česar je mogoče razbrati, da gre za nepogrešljiv del novogradnje.

A spremembe načrta po javno dostopnih podatkih niso bile sprejete, iz dokumentacije za novo integralno gradbeno dovoljenje pa izhaja, da je ljubljanska občina potrdila skladnost načrtovane gradnje s prostorskim načrtom (posnetek soglasja spodaj). Tako ni jasno, ali je Zlatarna Celje spremenila projekt oziroma kako je ta zdaj skladen s "starim" prostorskim načrtom. Odgovore občine še čakamo.

Foto: Priloge k vlogi za integralno gradbeno dovoljenje