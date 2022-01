Osumljenca za rop ljubljanske zlatarne prijeli v Avstriji

Policisti so v Salzburgu aretirali 40-letnega državljana Hrvaške, za katerim je bil razpisan evropski nalog za prijetje in predajo Sloveniji. Osumljen je ropa poslovalnice Zlatarne Celje v Ljubljani oktobra 2018. Njegov sostorilec pri ropu je bil obsojen na dve leti zapora, kazen pa je že odslužil.

Einen 40-Jährigen, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag, nahm die Polizei in Leogang fest. Der Mann hatte 2018 in Slowenien eine Juwelierin überfallen: https://t.co/xaDverbWGH — SALZBURG24 (@Salzburg24) January 11, 2022

Policisti naj bi osumljenega izsledili prek Facebooka, saj je pred ropom v Ljubljani spraševal, kje lahko kupi marihuano, pri tem pa puščal telefonsko številko svojega službenega mobilnega telefona. V zlatarni naj bi pustil tudi biološke sledi.

Žensko v zlatarni vklenila in ranila

Salzburški policisti so v sporočilu za javnost zapisali, da je bil 40-letnik po podatkih iz slovenskega naloga s sostorilcem vpleten v rop v Ljubljani, med katerim sta vklenila in ranila žensko. Storilca sta odnesla predmete v vrednosti okoli 20 tisoč evrov.

Navedli so, da so Hrvata odkrili v enem od gostinskih lokalov, v katerem je zadnjih nekaj tednov delal kot sezonski delavec, poročata častnika Delo in Slovenske novice. Odpeljali so ga v izročitveni pripor, kjer bo počakal na izročitev Sloveniji.

Spomin se mu je vrnil šele ob gledanju videoposnetka

33-letni sostorilec je februarja 2020 na ljubljanskem okrožnem kazenskem sodišču povedal, da med ropom ni bil pri sebi in da se je šele ob ogledu videoposnetka ropa zavedel, kaj je storil. Med ropom naj bi bil zelo opit. Sodnica Ana Klampfer Binder ga je obsodila na dve leti zapora in na stransko kazen treh let izgona tujca iz države po prestani kazni.