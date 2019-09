Spoznajte urarja, ki je popravil tristo let staro ljubljansko mestno uro #video

Ste si kdaj vzeli čas, da bi občudovali mogočno uro, ki že več kot tristo let krasi pročelje ljubljanske mestne hiše? Do zdaj je tiktakala bolj redko, saj se je pogosto ustavljala. Vse pa se je spremenilo s prihodom novega mestnega urarja Samuela Kukovičiča.

Urar iz Brestanice je stolpno uro vzel v svoje roke, ta pa brezhibno teče že več mesecev. Samuel Kukovičič se ukvarja samo še z lepotnimi popravki, da bo ura v brezhibnem stanju do 25. septembra. Takrat bodo njenih tristo let proslavili z odprtjem razstave v steklenem atriju mestne hiše. Kako danes delujejo mehanizmi tristo let stare ure, si je ogledala ekipa oddaje Planet 18.

Ura se ne ustavlja več

Kot je za oddajo pojasnil Miran Vratanar, vodja referata za vzdrževanje upravnih zgradb Mestne občine Ljubljana, ura nekaj časa ni delala. Ker pa se je bivši urar postaral in zbolel, so na pomoč poklicali Kukovičiča, ki je ponovno vzpostavil urni mehanizem. "Sedaj dela brez težav. Nikoli se ne ustavi," je dejal Vratanar.

Delo okoli ure je večinoma že opravljeno, do razstave urejajo še zadnje podrobnosti. Kot pojasnjuje Kukovčič, bo potrebno do razstave v red spraviti še zvonove, da bo ura zvonila tako kot pred tristo leti.

Ne meri samo časa, ampak tudi položaj lune in zvezd

Večinoma urni mehanizmi delujejo tako, kot so nekoč. A nekatere stvari so se v tristo letih le spremenile. Dvigovanje uteži je bilo takrat nekoliko drugačno. "Nekoč so ročno dvigovali uteži v visokih zvonikih. Bilo je po 20 do 30 metrov višinske razlike. Danes človeške roke niso več potrebne," je dejal Kukovičič.

Naša mestna ura ne meri le časa, ampak kaže tudi položaj lune in zvezd. To jo uvršča ob bok praški astronomski uri in drugim srednjeevropskim uram v velikih mestih. Slovenci imamo več kot dva tisoč zapuščenih stolpnih ur, morda največ na svetu na kvadratni kilometer ozemlja, a žal marsikje propadajo.