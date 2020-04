Inšpektorat zaradi nezakonitega delovanja oglobil deset gostinskih obratov

Zdravstveni inšpektorat je pri nadzoru upoštevanja odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom izrekel globe zaradi nezakonitega delovanja desetih gostinskih obratov. Skupni znesek izrečenih glob znaša več kot 3.300 evrov, so pojasnili na inšpektoratu.

Inšpektorat preverja tudi morebitne kršitve v frizerskih in kozmetičnih salonih, vendar so "postopki zoper nosilce dejavnosti higienske nege še v teku". Od 16. marca so gostinski obrati, frizerski in kozmetični saloni zaprti v okviru vladnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Medtem ko bodo frizerski in kozmetični saloni svoja vrata lahko odprli 4. maja, pa bodo morali lokali po poročanju STA še počakati.

Predlagajo, da bi gostinsko dejavnost spet zagnali 15. maja

Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vlado poziva, da se čim prej zažene tudi gostinsko dejavnost ob hkratnem upoštevanju protokolov in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Predlagajo, da bi po vzoru Avstrije lahko začeli delati že 15. maja.

Panoga bo zaradi epidemije še posebej prizadeta, okrevanje pa bo dolgotrajno, poudarjajo. Med drugim zato predlagajo, da se ukrepi pomoči za zaposlene delavce v gostinstvu, ki bodo zaradi morebitnega zmanjšanja obsega dela ostali na čakanju, podaljšajo za nadaljnjih šest mesecev.