IMF Sloveniji napoveduje nižjo gospodarsko rast

IMF ob tem Sloveniji za letos napoveduje 1,8-odstotno, za prihodnje leto pa 1,9-odstotno inflacijo. Stopnja brezposelnosti, merjena po anketni metodi, naj bi se kljub upočasnitvi rasti letos še znižala. S 5,1 odstotka v 2018 naj bi tako letos upadla na 4,5 odstotka, kjer naj bi ostala tudi v letu 2020.

IMF pri oceni gospodarskih obetov sledil Umarju

Mednarodni denarni sklad je tako sledil uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar), s katerim sta v napovedih precej usklajena. Umar je septembra napoved gospodarske rasti oklestil za 0,6 odstotne točke na 2,8 odstotka. Napoved za prihodnje leto je medtem znižal za 0,1 odstotne točke na 3,0 odstotka.

Prilagoditev napovedi drugih tujih in domačih ustanov se še pričakuje, zelo verjetno pa jo bodo tudi te nekoliko prilagodile navzdol. Umarjeva slabša gospodarska napoved je bila posledica upočasnitve rasti v trgovinskih partnericah in obetov do konca leta, ki vplivajo na izvoz in investicije izvoznega sektorja. Še vedno pozitivni so medtem trendi na področju domače porabe.

Upočasnitev rasti v mednarodnem okolju je v veliki meri posledica povečanih tveganj, na katere opozarja tudi IMF. Tveganja so po navedbah sklada posledica naraščanja trgovinskih napetosti, še posebej trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA, ki vpliva tudi na preostali svet na čelu z Evropo, makroekonomskih napetosti na številnih razvijajočih se trgih ter strukturnih dejavnikov, kot sta nizka rast produktivnosti in staranje prebivalstva v razvitem svetu.

Svet v usklajenem upočasnjevanju gospodarske rasti

Mednarodni denarni sklad tako ugotavlja, da je svet v usklajenem upočasnjevanju gospodarske rasti, letošnja globalna rast, ki bo po najnovejših napovedih sklada 3,0 odstotna, pa bo najslabša od obdobja zadnje gospodarske in finančne krize leta 2009.

IMF je najnovejše gospodarske napovedi objavil v okviru letnega zasedanja sklada in Svetovne banke. Dogajanje v Washingtonu bo vrhunec doseglo v petek in soboto z zasedanjem Mednarodnega denarnega in finančnega odbora IMF ter skupnega Razvojnega odbora IMF in Svetovne banke. Med udeleženci dogajanja je tudi slovenska delegacija pod vodstvom guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta in državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Metoda Dragonje.

Ob robu zasedanj obeh odborov bodo člani delegacije opravili tudi pogovore s predstavniki obeh mednarodnih finančnih ustanov, na katerih bodo sogovornikom predstavili aktualni makroekonomski položaj v Sloveniji ter se pogovarjali o prihodnjem sodelovanju med Slovenijo in obema ustanovama. Kot je v navadi, bodo organizirana tudi srečanja s predstavniki investicijskih bank.