Iberia prihaja v Ljubljano

Avgusta bo Iberia v slovensko prestolnico letela dvakrat na teden, cene povratnih vozovnic pa se bodo začele pri 115 evrih. Ljubljano je izbrala z natečajem, ki ga je organizirala na družbenih omrežjih.

S katero destinacijo naj vzpostavi letalsko povezavo, je španska družba svoje sledilce na družbenih omrežjih tokrat povprašala prvič. Sodelovali so lahko uporabniki Facebooka, Instagrama in Twitterja.

Izbirali so med sedmimi kandidati, prispelo pa je 4719 glasov, od tega za Ljubljano 38 odstotkov, je razvidno s spletne strani Iberie. Drugo mesto so zasedli portugalski Azorski otoki, tretje pa grški Zakintos.

Iberia je tako Ljubljano uvrstila med svojih 113 destinacij letošnjega poletja. Iz Madrida bo v slovensko glavno mesto letela dvakrat na teden, ob ponedeljkih in petkih, od 2. do 30. avgusta. Let z airbusom A320 bo predvidoma trajal dve uri in 40 minut, poroča STA.

Preberite tudi: