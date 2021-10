Hrvaška vlada omejila najvišjo ceno bencina in dizla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška je v zadnjem času imela najdražji bencin v regiji. Tudi zato se je vlada Andreja Plenkovića odločila, da bo postavila najvišjo mogočo ceno za gorivo. Za dizel bodo Hrvati tako odšteli največ 1,46 evra za liter (11 hrvaških kun), za 95-, 98- in 100-oktanski bencin pa približno 1,48 evra za liter (11,1 hrvaške kune).

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je za danes napovedal sprejetje uredbe, ki bo postavila najvišjo mogočo prodajno ceno 95-, 98- in 100-oktanskega bencina in dizla, poroča HRT. Ukrep bo veljal 30 dni, vlada pa ga bo lahko podaljšala. "Glede na trenutno gospodarsko stanje, nepredvidljivost cene nafte na svetovnih trgih ter vpliv cene goriva na poslovanje podjetij in standard državljanov smo se odločili, da omejimo cene goriv," je ob napovedi ukrepa dejal Plenković.

Se bo čez 30 dni rast cen umirila?

Hrvaški gospodarski minister Tomislav Ćorić je izrazil prepričanje, da se bodo v prihodnjih 30 dneh cene goriva na trgu stabilizirale. Meni, da lahko distributerji goriv in državni proračun prestanejo učinke administrativne omejitve cen, vse z namenom, kot je dejal, da bi si hrvaško gospodarstvo opomoglo po krizi iz leta 2020.

Na bencinskih črpalkah na Hrvaškem liter dizla od torka prodajajo po ceni med 11,26 in 11,66 kune za liter, kar je povprečno za 40 lip (5,3 centa) več kot v tednu pred tem. Cene 95-oktanskega bencina se od prejšnjega torka gibljejo v razponu od 11,26 do 11,61 kune za liter, cene 100-oktanskega bencina pa so se ustavile pri 11,99 kune za liter. Bencin se je v primerjavi s prejšnjim tednom podražil povprečno za 26 lip (3,4 centa).