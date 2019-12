Hoška občina zagotovila potrebna zemljišča za širitev Magne

V kanadsko-avstrijski avtomobilski multinacionalki Magna Steyr še naprej molčijo o morebitni širitvi proizvodnje v Hočah, kjer so letos zagnali novo lakirnico, hoški občini pa je medtem uspelo pridobiti vseh 92 hektarjev zemljišč za te potrebe. Kot je povedal župan Marko Soršak, so pogodbe podpisali že z vsemi lastniki.

Zemljišča je kupila občina, finančna sredstva pa je zagotovila država. Ko bodo prodana Magni, bo občina denar vrnila gospodarskemu ministrstvu.

Dogovarjanje brez težav

Po besedah župana Marka Sorška se trenutno nadaljujejo tudi postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za obrat za karoserije in montažo avtomobilov, občina pa hkrati vodi tudi postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. V Rogozi namreč vendarle ne bo treba sekati gozda, temveč bodo nadomestna kmetijska zemljišča zagotovili pod daljnovodi v Kidričevem.

Foto: Matjaž Vertuš Večjih težav pri dogovarjanjih z lastniki zemljišč tokrat po njegovih besedah niso imeli, nekoliko pa se je zapletalo, ker so lahko odkup ponudili samo po ocenjeni vrednosti. Ker torej trgovanje s ceno ni bilo mogoče, sta se zgodili dve razlastitvi. "Ko bo potrjen prostorski načrt, bodo izpolnjeni vsi pogoji za vložitev vloge za gradbeno dovoljenje," je dejal hoški župan.

Magna mora po pogodbi z državo za prvo fazo naložbe v hoško lakirnico, ki je stala 150 milijonov evrov, do novembra 2022 zaposliti okoli 400 ljudi, za upravičenost do nekaj več kot 18 milijonov evrov državne spodbude pa bi morala v desetih letih, torej do leta 2027, zaposliti tisoč ljudi.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v intervjuju za tednik Mladina konec oktobra dejal, da v podjetju zavezo do države uresničujejo in da so se že začele tudi aktivnosti za drugo in tretjo fazo. Investicija bo nanesla 540 milijonov evrov, gradnja pa se bo začela predvidoma v prvi polovici naslednjega leta, je povedal.

V Magni so precej bolj redkobesedni. Že nekaj časa ponavljajo, da je vse odvisno od prihodnjih naročil. Za STA so pred časom pojasnili, da proučujejo morebitno širitev obrata Hoče za potrebe partnerjev v prihodnosti. "V tej fazi bi bil kakršen koli dodaten komentar preuranjen," so dodali.