Hobotnica družinsko-prijateljskih poslov v vrhu državne energetike

Tedne pred volitvami bodo na Slovenskem državnem holdingu (SDH) očitno izkoristili za zadnja kadrovska imenovanja v državnih podjetjih. Razkrivamo omrežje poslovnih in družinskih povezav okrog SDH in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), ki pot do novega mandata v poslovodstvu te državne elektroenergetske skupine utirajo dozdajšnjemu članu Stojanu Nikoliću.