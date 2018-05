Kaj Kitajci nameravajo z Gorenjem

Skupina Hisense je danes objavila prevzemno ponudbo za delnice Gorenja. Zanje ponuja 12 evrov, ponudba pa velja od danes do 26. junija. Delničarji lahko prevzemno ponudbo sprejmejo s podpisom izjave na bankah oziroma borzno posredniških družbah.

Po podatkih delniške knjige je Hisense že lastnik 32,95-odstotnega deleža Gorenja. Svoj 11,8-odstotni delež je že prodala mednarodna finančna korporacija IFC iz skupine Svetovne banke, petodstotni delež pa tudi nizozemska družba Home Products Europe v lasti Philipa Sluiterja.

Hisense bo moral za nakup 50 odstotkov plus ene delnice Gorenja odšteti 146,5 milijona evrov. Za nakup vseh delnic, brez deleža lastnih delnic Gorenja v višini pol odstotka, pa bi morala multinacionalka odšteti 292 milijonov evrov.

Večja proizvodnja in vzpodbude za delavce

Hisense zagotavlja, da bo v Gorenju ohranil stabilnost upravljanja in delovna mesta ter sledil dolgoročnemu razvoju družbe. Uvedel bo tudi nekatere dodatne vzpodbude za izboljšanje motivacije zaposlenih. Prav tako bo kitajski večinski lastnik obdržal ime podjetja in vse blagovne znamke Gorenja. Sedež družbe bo ostal v Gorenju.

V prevzemni ponudbi poudarja, da bo prevzem koristen tudi za Gorenje in vse druge vpletene:

1) skupna nabava in uporaba proizvodnih zmogljivosti

V Gorenju si obetajo znatno večjo proizvodnjo, saj bodo začeli izdelovati tudi kuhinjske aparate, hladilnike, pralne stroje, televizorje, in klimatske naprave blagovnih znamk Hisense na evropskem trgu, kar bo znatno povečalo izkoriščenost proizvodne zmogljivosti Skupine Gorenje v Evropi.

"S temi dodatnimi količinami proizvodnje bo Skupina Gorenje sposobna pridobiti večjo pogajalsko moč v razmerju z dobavitelji v Evropi in bo tako lahko znižala svoje fiksne stroške na enoto in povečala donosnost sredstev in naložb," so pojasnili v Hisense.

2) dostop do globalnih distribucijskih kanalov

Gorenje bo lahko izkoristilo uveljavljeno globalno prodajno mrežo prevzemnika za ustvarjanje nove prodaje. Hisense je močan v Zahodni Evropi, medtem ko je Gorenje močno v Nemčiji, v Skandinaviji, v Beneluksu ter v osrednji in vzhodni Evropi.

"Obe skupini si bosta lahko brez večjih podvajanj delili pokritost trga, distribucijske kanale in mrežo v Evropi."

3) skupne raziskave in razvoj

Hisense, ki ima dvanajst razvojnih centrov po svetu, je razvil napredne razvojne in tehnološke rešitve pri pametnih televizorjih, hladilnikih, klimatskih napravah, internetu stvari in inteligentni interakciji.

Hisense in Gorenje lahko skupaj vodita raziskave in razvoj inovativnih izdelkov in tehnologij za hladilne aparate, pomivalne stroje, kuhalne aparate in pralne stroje, da bi skrajšala razvojni cikel izdelka, znižala razvojne stroške in povečala digitalno vsebino izdelkov skupine.

Kapitalska družba ostaja delničar

Velenjski proizvajalec bele tehnike je Hisense izbral kot najboljšega ponudnika za strateškega partnerja. Iskal ga je, da bi Gorenje podprl pri dolgoročni in trajnostni rasti ter razvoju. Največji lastnik Gorenja je z 16,37 odstotka Kapitalska družba, sledita International Finance Corporation iz skupine Svetovne banke (11,80 odstotka) in Panasonic (10,74 odstotka).

Gorenje je v strategiji upravljanja državnih naložb opredeljeno kot pomembna naložba, kar pomeni, da se Kad iz nje ne sme umakniti, razen če bi DZ spremenil strategijo upravljanja.

Skupina Hisense je eden največjih kitajskih proizvajalcev bele tehnike in elektronike (mobilnih in pametnih telefonov, televizorjev itd.). Proizvodnjo ima po vsem svetu, tudi v Evropi. V več kot 20 podružnicah zaposluje okrog 75 tisoč ljudi.

V lanskem letu je skupina Hisense ustvarila 12,7 milijarde evrov pirhodkov in nekaj manj kot milijardo evrov dobička pred obdavčitvijo. Skoraj polovico prodaje ustvari na Kitajskem, kjer je drugi največji igralec na trgu hladilnikov s 16,63-odstotnim tržnim deležem in četrti na trgu klimatskih naprav s tržnim deležem 8,65 odstotka.