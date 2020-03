Hisense Gorenje začasno prekinja proizvodnjo v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava družbe Hisense Gorenje bo v luči naraščajoče epidemije koronavirusa po vsej Evropi med 23. marcem in 5. aprilom zaprla vse svoje evropske tovarne. Za ukrep se je odločila iz preventivnih razlogov, so danes sporočili iz družbe.

"Čeprav dosledno izvajamo preventivne zaščitne ukrepe in imamo za zaščito zdravja zaposlenih na zalogi še dovolj vseh vrst zaščitnih sredstev ter kljub dejstvu, da imajo naše tovarne še dovolj materiala za nadaljevanje proizvodnje, smo ukrep prekinitve proizvodnje sprejeli iz preventivnih razlogov, da na ta način prispevamo k omejevanju širjenja koronavirusa in dodatno zaščitimo zdravje zaposlenih," so pojasnili v družbi Hisense Gorenje.

Proizvodnja naj bi spet stekla predvidoma 6. aprila

Vodstvo in sindikat sta se dogovorila, da se proizvodnja nadaljuje 6. aprila, razen če bi v vmesnem času vlade posameznih držav, kjer so njihove proizvodne tovarne, sprejele dodatne ukrepe, ki bi omejevali delovanje industrije.

"Delovne dneve, ki na ta način izpadejo v Velenju, Valjevu v Srbiji in Mori na Češkem, bomo nadomestili s prerazporeditvijo terminskega koledarja. Nekateri dnevi, na katere bi sicer imeli dopust, kot na primer pred prvomajskimi prazniki, bodo po novem delovni, nekaj jim bomo nadomestili z dodatnim delom v drugi polovici leta. Tak dogovor je na dopisni seji potrdil tudi svet delavcev," so po poročanju STA poudarili v družbi.

V času prekinitve proizvodnje bodo delo bodisi na domu bodisi v podjetju opravljali tisti zaposleni v režijskih službah, katerih delo je nujno za nemoteno delovanje podjetja. Ob tem bodo upoštevali vse zaščitne ukrepe, ki bodo veljali tudi po ponovnem zagonu proizvodnje, so dodali.