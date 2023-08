Greenpeace: Energetska podjetja, tudi Petrol, za zeleni prehod ne naredijo nič

Velika evropska energetska podjetja, med njimi slovenski Petrol, za prehod na čistejšo energijo ne naredijo pravzaprav nič in se "samo pretvarjajo", da delajo skladno s svojimi podnebnimi zavezami, so sporočili iz okoljske nevladne organizacije Greenpeace. Kot so opozorili, tem podjetjem ni mogoče zaupati samoregulacije.

V Greenpeaceu so pripravili in predstavili analizo 110 strani dolgega poročila nemškega strokovnjaka s področja energetike Steffena Bukolda, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ta je pod drobnogled vzel delo 12 evropskih energetskih skupin v lanskem letu, pri tem pa se je izkazalo, da so z obnovljivimi viri ustvarile le 0,3 odstotka vse svoje proizvodnje.

Kot so navedli nevladniki, se je lani kar 92,7 odstotka njihovih naložb nanašalo na nadaljnjo rabo nafte in plina ter le 7,3 odstotka na spremembe v smer trajnostne proizvodnje energije in nizkoogljičnih rešitev.

Samoregulacija ne deluje

"Tem podjetjem se ne sme dovoliti, da se samoregulirajo ... Zato prosimo vlade za posredovanje v dobrobit državljanov. Samoregulacija v tej industriji ne deluje," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal aktivist Greenpeacea Jakub Gogolewski.

Poročilo Greenpeacea navaja podatke šestih mednarodnih naftnih podjetij s sedežem v Evropi, to so Shell, TotalEnergies, BP, Equinor, Eni in Repsol. Ob tem vključuje še šest nacionalnih naftnih in plinskih podjetij, in sicer OMV (Avstrija), PKN Orien (Poljska), MOL (Madžarska), Wintershall Dea (Nemčija, hčerinska družba BASF), Petrol Group (Slovenija) in Ina Croatia (Hrvaška).