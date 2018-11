Gradnja Šumija pred vrati #foto

Leta 2006 so porušili znamenito stavbo Šumi ob Slovenski cesti, po številnih prestavljenih in spremenjenih načrtih pa je gradnja novega Šumi pred vrati.

Pred 12 leti so porušili Šumi, od takrat pa so že kar nekajkrat popravili načrt za novo stavbo. V vmesnem času so po rušenju stavbe jamo zasuli z makadamom in uredili parkirišče.

Idej, kaj bi bilo na mestu nekdanjega Šumija, je bilo več. Od hotela, univerze, nove Drame, mestne uprave, v času skupne države Jugoslavije tudi o palači Centralnega komiteja, na koncu pa je prevladala ideja o stanovanjskem projektu.

Prvi načrt leta 1996, zdaj parkirišče

Prvi načrt je že leta 1996 narisal priznani arhitekt Boris Podrecca, 22 let pozneje pa je gradnja pred vrati. V zadnjih dneh je bilo na območju, kjer bo stala stavba, mogoče opaziti tudi bager.

"Intenzivno se pripravljamo na nadaljevanje gradnje Centra Šumi. Dela bomo začeli v kratkem," nam je dejal Miha Gostiša, direktor KD Kvarta, hčerinske družbe KD Group.

Šumi od leta 2005 do danes:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Stanovanja, hotel, trgovine, lokali in restavracije

Foto: Šumi Center Na zemljišču nekdanje tovarne Šumi bo 96 stanovanj in hotel s 151 sobami, ki jih ob pogledu na zasedenost preostalih hotelov v prestolnici in naraščajočih številkah turistov primanjkuje. Hotel naj bi vrata odprl leta 2020.

Po besedah Gostiše kupca za hotelski del že imajo, neuradno pa naj bi bilo tudi za stanovanjski del precejšnje zanimanje. Podobno kot rast turizma tudi nepremičninski trg v zadnjih letih v Ljubljani cveti.

Ob hotelu in stanovanjih bodo v kompleksu tudi trgovine, lokali in restavracije v skupni površini 3.790 kvadratnih metrov.

Poleg hotelskih sob bo v Centru Šumi tudi 96 luksuznih stanovanj, velikih od 61 pa do 165 kvadratnih metrov. Stanovalci bodo imela tudi svojega vratarja, največja stanovanja pa bodo v petem in šestem nadstropju z veliko teraso.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Kultni lokal Šumi

Porušena stavba je dobila ime po Jožefini Schumi, ki je leta 1876 začel izdelavo bombonov in sladic. Po prvi svetovni vojni je delavnico odkupil Dragutin Hribar, izdelovali pa so trde in desertne bombone ter peciva. Pozneje so tovarno nacionalizirali, v sedemdesetih letih pa so jih preselili na Šmartinsko.

S selitvijo se je v nekdanjih prostorih odprl kultni lokal Šumi, ki je bil vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja pomembno zbirališče gledališčnikov, literatov, slikarjev, otrok funkcionarjev, novinarjev, glasbenikov, filozofov in drugih.