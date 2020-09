GZS proti Zorku: To je ponižujoče, sami smo sposobni zgraditi drugi tir

Slovenska podjetja so sposobna sama izvesti gradbena dela na drugem tiru, zatrjujejo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Izjavo prvega moža 2TDK Dušana Zorka, da domači gradbinci niso v stanju sami zgraditi tega projekta, so na GZS označili za žaljivo in ponižujočo, "saj je slovensko gradbeništvo izvedlo na stotine projektov doma in v tujini".

Slovensko gradbeništvo zaposluje več kot 60 tisoč ljudi in prispeva več kot pet odstotkov bruto domačega proizvoda, so v odzivu na Zorkovo izjavo, ki so ga naslovili na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, izpostavili na GZS.

Generalni direktor 2TDK je v sredo ob predstavitvi analize vpliva izgradnje drugega tira Divača-Koper na slovensko gospodarstvo dejal, da je slovensko gradbeništvo danes že pregreto, pa želi še več. "Oni niso v stanju sami tega projekta zgraditi. Če bi se projekt razbil na več delov, kar bi bilo sicer lažje, ga ni korenjaka, ki bi ta projekt spravil skupaj," je dodal po poročanju STA.

"Odločili so se za najbolj enostavno pot"

"Gospodarska zbornica Slovenije ostro nasprotuje takšni izjavi gospoda Zorka," so danes odvrnili na zbornici. Kot ugotavljajo, "se je družba 2TDK odločila za najbolj enostavno pot - izbiro enega izvajalca, ki ga bo najlažje spremljati in nadzirati", piše STA. Na zbornici razumejo "lahkotnejšo pot, ki so si jo izbrali, nikakor pa ne moremo razumeti poniževanja sposobnosti slovenskega gradbeništva, ki je žal v zadnji gospodarski krizi izgubilo del svoje operativne sposobnosti, predvsem pa reference".

"Kje bodo domača podjetja pridobila posle in prihodnje reference, če ne na domačih projektih. Kje je še kakšna država in domač naročnik, ki domačim subjektom ne omogoča enakopravnega tekmovanja s tujo konkurenco," se sprašujejo v GZS. Glede pregrevanja domačega gradbeništva pa zadnji statistični podatek kaže na znižanje gradbenih del v prvi polovici leta 2020 glede na lani za 5,6 odstotka, so še navedli, piše STA.

"Kaj smo pridobili pri Karavankah zaradi nenehnega pritoževanja? Izgubili smo dve leti in dobili, mislim da 20 milijonov višje stroške," je opozoril Zorko. Foto: STA

Zorko je sicer v sredo izpostavil, da so na 2TDK v prvi fazi prejeli 15 ponudb za izvajanje del na prvem odseku med Divačo in Črnim Kalom in 14 ponudb za dela na drugem delu med Črnim Kalom in Koprom. Sposobnost so priznali desetim družbam, "vse te pa imajo povezovalne elemente s slovenskimi družbami razen enega, ki nastopa samostojno". Slovenska gradbena operativa je po Zorkovih besedah povezana pri raznoraznih izvajalcih.

Zorko: Zaradi revizij domačih izvajalcev smo pri Karavankah izgubili dve leti

Ob tem je potegnil vzporednice z drugim večjim infrastrukturnim projektom v državi, drugo cevjo karavanškega predora, kjer so izbor izvajalca močno zamaknili zahtevki za revizijo domačih izvajalcev. "Kaj smo pridobili pri Karavankah zaradi nenehnega pritoževanja? Izgubili smo dve leti in dobili, mislim da 20 milijonov višje stroške," je opozoril Zorko.

V sredo je Zorko izrazil upanje, da se bo izbor izvajalca čim prej premaknil v drugo fazo, potem ko je revizijska komisija razveljavila odločitev projektnega podjetja 2TDK o priznanju sposobnosti za gradnjo drugega tira šestim ponudnikom. V drugi fazi bo 2TDK ponudnike pozval k predložitvi cene, odločitev 2TDK o izbiri izvajalca pa bodo nato lahko gradbinci ponovno izpodbijali na državni revizijski komisiji. Zorko je ob tem pozval, da se te postopke pospeši.

Na trajanje postopkov so se danes odzvali v državni revizijski komisiji in strnili časovnico odločanja v primeru oddaje glavnih del na drugem tiru. Poudarili so, da komisija deluje zakonito, neodvisno, strokovno, transparentno in objektivno ter svoje odločitve sprejema v zakonsko določenem roku, še piše STA.