Gorenje: prve odpovedi delavcem v juniju

Podjetniški sindikat vodstvo družbe, ki ocenjuje, da je presežnih 828 delavcev, poziva, naj namesto odpovedi pogodb o zaposlitvi kot zadnjega in najbolj radikalnega ukrepa smiselno z namenom ohranitve zaposlitve v čim večji mogoči meri predhodno uporabi še kakšen drug institut, kot so odreditev začasnega čakanja na delo doma, začasno opravljanje drugega dela in delo s skrajšanim delovnim časom. Poziva jih tudi, naj v okviru postopka ugotavljanja presežnih delavcev v čim večji meri uporabijo mehke metode zmanjšanja števila zaposlenih, navaja STA.

V program razreševanja presežnih delavcev bi sindikat vnesel določilo, po katerem bi, če bi delodajalec v enem letu od sprejema programa presežnih delavcev zaposloval nove delavce, imeli delavci, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, prednostno pravico do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi.

Sindikat predlaga še, da se tistim presežnim delavcem, ki jim ne bo zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, izplača dvakratnik odpravnine, ki jim pripada skladno z veljavno zakonodajo.

Počivalšek od vodstva pričakuje korak nazaj

Z vodstvom Hisense Gorenja se je v torek sestal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Kot je po pisanju STA dejal v izjavi za javnost, od vodstva pričakuje korak nazaj in skupen dogovor o izvedbi ukrepov za prestrukturiranje, ki bodo podjetju omogočili konkurenčen položaj na trgu.

Na sestanku se je Počivalšek z vodstvom družbe dogovoril, da v 14 dneh pregledajo, kakšne so možnosti, da se število odpuščenih delavcev čim bolj zmanjša, da se odpuščanja izvedejo na mehek način in da se ugotovi, kje so možnosti za sodelovanje države.

Spomnil je, da je Gorenje, še preden ga je prevzel kitajski Hisense, potrebovalo prestrukturiranje. Toda kriza zaradi koronavirusa po Počivalškovih besedah ni edini razlog, da se je Hisense za zmanjševanje števila zaposlenih odločil prav zdaj, navaja STA.