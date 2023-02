Furs opozarja podjetnike in podjetja

Na podlagi zakona o davčnem postopku mora zavezanec obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za preteklo koledarsko leto predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta (torej najpozneje do 31. marca) oziroma v treh mesecih po preteku poslovnega leta za preteklo poslovno leto, če je zavezanec za svoje davčno obdobje izbral poslovno leto, ki je različno od koledarskega in je o tem obvestil davčni organ. V primeru prehoda davčnega obdobja (iz koledarskega leta v poslovno leto ali obratno) mora zavezanec prav tako oddati obračun za prehodno obdobje (ki je krajše od 12 mesecev) v treh mesecih po koncu tega prehodnega obdobja.

Do 31. marca morajo obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) predložiti tudi osebe, ki opravljajo dejavnost. Zavezanec, ki želi od 1. 1. tekočega leta spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, mora v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto, oddanem do 31. 3. tekočega leta, označiti izbrani način ugotavljanja davčne osnove.