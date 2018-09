Europark svojih 18 let praznuje z odličnimi poslovnimi rezultati in novimi načrti

Oglasno sporočilo

Pred 18 leti je svoja vrata odprlo danes največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije Europark Maribor. Razlog za veselo praznovanje polnoletnosti so tudi odlični poslovni rezultati, ki so jih pretekli teden predstavili na novinarski konferenci. Beseda je tekla še o poteku letošnjega rojstnodnevnega praznovanja in načrtih za prihodnost.

Rast prihodkov in več kot sedem milijonov obiskov

Simona Mandl, center managerka Europarka, ki v rokah drži vajeti poslovanja nakupovalnega središča in skrbi za njegov strateški razvoj, je na današnji novinarski konferenci predstavila odlične poslovne rezultate preteklega leta: "V lanskem letu so prihodki našega nakupovalnega središča zrasli za dobrih sedem odstotkov. Obenem smo se približali 7,5 milijona obiskom." Pri tem je navedla, da so odlični rezultati "odraz dobro začrtanih razvojnih strategij, ki jim sledimo in s katerimi dvigujemo raven nakupovalne izkušnje". Poslovne strategije, v katere verjamejo tudi zaposleni, ki so po besedah center managerke prav tako v veliki meri zaslužni za izvrstne rezultate poslovanja, temeljijo na zasledovanju potreb obiskovalcev, nenehnih izboljšavah ponudbe in vlaganju v napredek. "Obiskovalci si dobro nakupovalno izkušnjo, ki je posledica številnih bolj ali manj vidnih izboljšav, zelo zapomnijo." Zaradi tega se po mnenju Simone Mandl radi vračajo.

V Europarku namreč neprestano sledijo evropskim in svetovnim modnim ter drugim trendom, ponudbo redno dopolnjujejo z novimi znamkami ter obstoječe osvežujejo z najnovejšimi koncepti. Tako so letos že pozdravili odprtje treh novih prodajaln. Svoja vrata so odprli Optika Morela, svetovna znana prodajalna nakita Pandora in prodajalna Žito. V ponudbo so dodali novo prodajno mesto s fotografskimi storitvami InŠtant, pričakujemo pa lahko še nove blagovne znamke, kot so Guess, Calvin Klein in Tommy Hilfiger. Obenem nenehno skrbijo za prenovo obstoječih prodajaln in lokalov. Trenutno je v nakupovalnem središču kar 120 skrbno izbranih prodajaln in lokalov, ki ponujajo bogat nabor domačih in svetovnih blagovnih znamk.

V Europarku veliko vlagajo v tehnične izboljšave. V zadnjem času so v ospredju predvsem naložbe za povečanje energetske učinkovitosti. Kot je razložila center managerka, bodo predvidoma do konca leta celotno stavbo prenovili z LED-osvetlitvijo ter še naprej vlagali v energetsko čim bolj učinkovito obnovo naprav in sistemov, ki so potrebni za nemoteno delovanje nakupovalnega središča.

Poleg navedenega jih v prihodnjih mesecih čaka sanacija območja vhoda s Titovega mostu ter asfaltne površine v kletni etaži. Družbeno odgovorno pa ne ravnajo le na področju okolja, ampak tudi na področju podpore delovanju lokalnih organizacij in posameznikov. "Letos smo na Europarkovem kolesarskem maratonu že desetič vsa zbrana sredstva od prijavnin kolesarjev podarili v humanitarne namene, in sicer tokrat društvu UP-ornik. Prav tako redno podpiramo športne, kulturne in izobraževalne dogodke v lokalnem okolju," je še dodala Simona Mandl.

Bogato dogajanje v nadaljevanju leta

Dobre poslovne rezultate so že proslavili v sklopu rojstnodnevnega dogajanja. Najprej je v soboto, 18. avgusta, na Trgu Leona Štuklja v Mariboru v družbi priljubljenega raperja Challeta Salleta, odlične vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile, ljubljenca številnih dam Marka Potrča in šarmantnega Jana Plestenjaka potekal Europarkov rojstnodnevni koncert. Po besedah Petre Romih, vodje marketinga v Europarku, so bili obiskovalci nad izborom nastopajočih in dogajanjem navdušeni, kar je le potrdilo, da so na pravi poti. Veliki koncert pa je bil šele začetek rojstnodnevnega praznovanja. Pestro dogajanje je namreč sledilo tudi pretekli konec tedna, ko so najmlajše na osrednjem prireditvenem prostoru v Europarku zabavali trije veliki čarodeji, in dan pozneje, ko so obiskovalce pričakali Poskočni muzikanti. Obiskovalci so se lahko posladkali tudi s torto velikanko in razvajali z rojstnodnevnimi popusti.

Številne atraktivne dogodke, ki bodo še popestrili nakupovalno izkušnjo v njihovem nakupovalnem središču, lahko po besedah Petre Romih pričakujemo tudi v nadaljevanju leta. "V septembru sledijo Lego festival, na katerem boste videli številne mojstrovine iz večnih legokock, že tradicionalna jesenska modna revija in Evropska noč raziskovalcev. Nadaljevali bomo z martinovanjem, nagradno igro Koncert Jana Plestenjaka pri vas doma, manjkale ne bodo niti predstave v sklopu že tradicionalnega gledališča Veverice Mice. Prav tako pestro bo praznično decembrsko dogajanje."

V Europarku poudarjajo, da so obiskovalci njihovega nakupovalnega središča vedno v ospredju, zato bodo tudi v prihodnjem letu zagotovo predani zagotavljanju prijetne nakupovalne izkušnje in najboljše ponudbe z najnovejšimi svetovnimi trendi.

SES Spar European Shopping Centers Europark Maribor upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Družba je upravitelj okoli 30 lokacij nakupovalnih središč na območju srednje, južne in vzhodne Evrope ter je vodilno podjetje na področju upravljanja nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Skupna površina vseh prostorov, ki jih ponuja v zakup, znaša 801 tisoč kvadratnih metrov. Na lokacijah nakupovalnih središč SES so zakupniki v letu 2017 dosegli 2,88 milijarde evrov bruto prihodkov od prodaje. Družba SES kot poslovno storitev ponuja tudi potrebno strokovno znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, upravljanja gradenj, oddaje nakupovalnih površin v zakup ter upravljanja nakupovalnih objektov in središč. Nakupovalna središča družbe SES so bila že večkrat nagrajena z državnimi in mednarodnimi priznanji na področju arhitekture in oblikovanja, trajnostnega razvoja, prometnega načrtovanja in inovativnega trženja. Družba SES deluje v okviru skupine SPAR Österreich. Več informacij: www.europark.si in www.ses-european.com.

