Eden od upnikov Klasja prevzel neunovčljivo premoženje družbe

Predmet neunovčljivega premoženja je denarna terjatev dolžnika velenjskega Toming Consultinga v višini skoraj štiri milijone evrov. Stečajni upravitelj Kristijan Anton Kontarščak je namreč za to terjatev ocenil, da je ni mogoče unovčiti, saj je Toming Consulting od junija 2016 v stečaju.

Stečaj bi se lahko končal v začetku prihodnjega leta

Prav tako je omenjeni upnik prevzel terjatev do prejšnje poslovodkinje Klasja Celje Dragice Veršič in predsednika nadzornega sveta Klasja Tomaža Ročnika iz naslova odškodninske odgovornosti. Kot direktorica Klasja je Veršičeva podjetje oškodovala v skupnem znesku za najmanj 4,7 milijona evrov.

Stečaj družbe bi se po pričakovanjih stečajnega upravitelja lahko končal v začetku prihodnjega leta. Pred tem bodo nekdanji delavci Klasja prejeli še poplačilo v višini pet odstotkov od 15 milijonov evrov navadnih terjatev. Kontarščak je sicer decembra lani nekdanjim delavcem Klasja poplačal približno 22 odstotkov njihovih terjatev oziroma okoli 236 tisoč evrov.

Delavci prijavili približno milijon evrov terjatev

Delavci so v stečaju Klasja prijavili približno milijon evrov terjatev. Podjetje jim je ostalo dolžno dve plači, nadomestilo za neizkoriščen letni dopust in odpravnine.

Konec septembra letos Klasje Celje, ki je v stečaju od aprila 2015, ni več imelo nepremičnega premoženja. Kontarščaku je uspelo vse zaloge materiala in surovin že v celoti unovčiti. Zaradi nezmožnosti prodaje zalog kartonaste embalaže je bila ta odpeljana na odpad.

Perutnina Ptuj in podjetje Sapidum iz Portoroža sta tri hektarje velik kompleks Klasja na celjski Hudinji januarja letos kupila za tri milijone evrov, kar je skoraj dvakrat več od izklicne cene na javni dražbi, ki je bila postavljena pri 1,57 milijona evrov. Kompleks so sestavljali pekarna, mlin, silosi za žito, upravni prostori in parkirišča.

Družba Sapidum je že pred dvema letoma kupila najbolj donosen brezglutenski program Klasja za 1,1 milijona evrov. Ob nakupu je obdržala vse zaposlene in tako ohranila 27 delovnih mest.

Ročnik in Veršičeva obsojena, sodba še ni pravnomočna

Celjsko okrožno sodišče je junija letos zaradi zlorabe položaja Ročnika obsodilo na leto in devet mesecev, nekdanjo direktorico Veršičevo pa na leto in dva meseca zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna.

Specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura je Ročniku in Veršičevi očitala, da sta leta 2007 vse nepremičnine Klasja prepisala na svoje zasebno podjetje Millcom Skupina, ki sta ga ustanovila prav s tem namenom. Uradno sta sicer plačala 11,5 milijona evrov, ki jih je Millcom dobil s posojilom, a je kupnina kot avans najemnine dobesedno v nekaj minutah romala nazaj k Millcom Skupini.

Klasje, ki je zaposlovalo več kot sto delavcev, je nastalo leta 1958, pekarne pa je imelo v Celju, Hrastniku in Velenju. Ukvarjalo se je s peko kruha, pekovskega peciva, keksov, slaščic ter proizvodnjo moke, mlevskih izdelkov in testenin.