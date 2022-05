Eden največjih zaposlovalcev v Sloveniji je postal nemški

Nemška družba Mutares je z družbo TCH podpisala pogodbo o prevzemu koprskega Cimosa in njegovih hčerinskih družb. Skupina Cimos, ki je zelo komplementarna z nekaterimi družbami iz Mutaresovega portfelja, bo delovala kot ključna vzhodnoevropska platforma za Mutaresov segment avtomobilizma in mobilnosti, so zapisali. Zaključek prevzema pričakujejo v tretjem letošnjem četrtletju, so v sporočilu za javnost navedli v Cimosu.

Pridružitev Mutaresovi platformi ponuja sinergije tako skupini Cimos kot skupini Mutares. Skupina Cimos omogoča Mutaresu vzpostavitev strateške avtomobilske platforme. Že obstoječim programom iz segmenta Automotive & Mobility se s prevzemom odpira dostop do Cimosovega strojnega parka in opreme po konkurenčnih proizvodnih stroških, so poudarili.

Visoke proizvodne zmogljivosti Cimosa z opremo, uporabno za različne izdelke, bodo omogočile razbremenitev nekaterih prezasedenih družb iz trenutnega Mutaresovega portfelja, in to z nizkimi vlaganji. Po drugi strani bo to skupini Cimos omogočilo nadaljnjo rast poslovanja in izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti.

Dolgoročen razvoj

V Mutaresu so prepričani, da lahko z operativnimi izboljšavami in rastjo Cimos razvijejo v vodilnega svetovnega igralca v tem segmentu, so v sporočilu za javnost povzeli besede enega od treh izvršnih direktorjev Mutaresa Johannesa Laumanna. Tudi aktualni izvršni direktor Cimosa Gino Berti je izrazil zadovoljstvo z dogovorom in prepričanje, da bo "zavezništvo z Mutaresom omogočilo Cimosu dolgoročen razvoj in dodano vrednost vsem njegovim deležnikom".

Münchenski Mutares kot delniška družba zasebnega kapitala s pisarnami v Münchnu, Amsterdamu, Frankfurtu, Helsinkih, Londonu, Madridu, Milanu, Parizu, Stockholmu in na Dunaju prevzema srednje velika podjetja s sedežem v Evropi, po ponovnem pozicioniranju in stabilizaciji poslovanja pa jih proda, so navedli v Cimosu.

V Cimosu dela 2.000 ljudi

Mutares aktivno podpira in razvija portfeljska podjetja z lastnimi investicijami in operativnimi ekipami. Trenutno ima v svojem portfelju 24 podjetij v treh različnih sektorjih. Skupina Mutares ima okoli 14 tisoč zaposlenih po vsem svetu, v poslovnem letu 2021 pa je ustvarila 2,5 milijarde evrov konsolidiranih prihodkov.

Skupina Cimos s približno 2.000 zaposlenimi letos pričakuje približno 160 milijonov evrov prihodkov, so dodali v koprski družbi.

Cimos je bil dolgo v hudi agoniji in je na predlog upnikov končal v prisilni poravnavi, sredi leta 2017 pa ga je rešila družba TCH Cogeme, ki je sicer v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziaria. TCH je za koprsko podjetje odštel sto tisoč evrov, a se je hkrati obvezal k poplačilu njegovih obveznosti do bank. Berti je ob prevzemu med drugim napovedal vložitev dodatnih 50 milijonov evrov v treh letih. Tedaj je bilo tudi jasno, da bo potrebna reorganizacija podjetja, vključno z odpuščanji in odprodajami - najbolj razvpit je bil primer hčerinske družbe Cimos Kinematika.