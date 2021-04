Nekoč Cimos, zdaj Turki: v Kopru se obeta 20-milijonska naložba

AK Automotive je kot hčerinsko družbo leta 2018 ustanovil turški Kücükoglu Holding, ki je istega leta prevzel tudi Cimosov program kinematike. Kot je za STA spomnil direktor koprske tovarne Bülent Göral, trenutno izdelujejo avtomobilske dele za znamke, kot so Audi, Daimler, Volkswagen in Aston Martin. Z nakupom prostorov, ki so jih do nedavnega imeli v najemu, pa bodo lahko razširili svoje poslovanje v Sloveniji.

Poleg obstoječih hal nameravajo zgraditi še novo, približno dva tisoč kvadratnih metrov veliko halo, v katero bodo namestili novo napravo, s katero bodo sposobni izdelovati večje avtomobilske dele in dele za podvozja. V roku enega leta pa bodo v koprski obrat vložili še več kot 20 milijonov evrov. "Z ozirom na tovarne svojih strank vidimo v tej tovarni strateško lokacijo," je pojasnil Göral.

Nekdanjo družbo Cimos so leta 1972 ustanovila podjetja Citroen, Iskra in Tomos.

Do leta 2023 z zdajšnjih 75 do 220 zaposlenih

Čeprav ne razkrivajo podrobnosti o svojem poslovanju, pa je direktor koprske tovarne navedel, da so v preteklih dveh letih poslovali z izgubo, kot je bilo tudi načrtovano, od leta 2020 pa bodo začeli nekaj sredstev namenjati za nadaljnje naložbe.

Prav tako se dviguje število zaposlenih v koprski tovarni. Z zdajšnjih 75 bodo do konca tega leta prišli na 95, do konca leta 2023 pa bodo imeli predvidoma 220 zaposlenih, od tega bo okoli 30 odstotkov inženirjev in tehnikov.