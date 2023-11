Eden najbogatejših Srbov kupuje znani ljubljanski hotel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi svoje lokacije ob ljubljanski severni obvoznici in v bližini Stožic je hotel Austria Trend priljubljen tudi med športnimi ekipami. Foto: Planet TV

Srbsko podjetje Agromarket je pri slovenski Agenciji za varstvo konkurence priglasila koncentracijo za prevzem družbe AVF hotel, ki ima v lasti hotel Austria Trend, je razvidno s spletne strani agencije.

Lastnik podjetja AVF Hotel je sklad Generali AVF, upravljavec sklada pa je Generali Investments. Družba se je preimenovala leta 2019, ko so takrat KD Skladi postali del mednarodne skupine Generali. KD Skladi so Austria Trend Hotel kupili istega leta, pred tem pa je bila stavba v lasti avstrijskega podjetja CA Immobilien Anlagen. Po neuradnih informacijah Dela so KD Skladi Austria Trend takrat kupili za okoli 14 milijonov evrov.

Verjetni novi lastnik, podjetje Agromarket, je v lasti enega najbogatejših Srbov, Dušana Mojsilovića, ki je tudi lastnik Semenarne Ljubljana.