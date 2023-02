ECB jutri v novo zvišanje obrestnih mer

"Inflacija se je v letu 2022 z energije in hrane razširila na številne druge izdelke, kar je razširilo njen vpliv. Obstaja nevarnost, da se bo inflacija utrdila, to pa povečuje pritisk na ECB, da ukrepa," je v poročilu inštituta Ifo dejal strokovnjak za inflacijo Sascha Möhrle.

ECB je v boju z visoko inflacijo ključne obrestne mere v območju skupne evropske valute od julija lani zvišala za 2,5 odstotne točke. Nazadnje 15. decembra lani za 0,5 odstotne točke. Novo zvišanje, že peti zaporedni dvig, naj bi osrednja denarna ustanova napovedala že na jutrišnjem zasedanju. Tudi tokrat naj bi jo dvignila za 0,5 odstotne točke.

ECB je julija lani obrestne mere – glavna je bila dolgo časa pri nič odstotkih, depozitna pa celo v negativnem območju – zvišala za 0,5 odstotne točke, septembra in oktobra je sledil dvig za po 0,75 odstotne točke, decembra pa znova za 0,5 odstotne točke.

Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja, ki velja za glavno, tako znaša 2,5 odstotka, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila 2,75 odstotka, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita oziroma depozitna obrestna mera pa dva odstotka.

Velika rast cen letalskih vozovnic, avtomobilov in počitnic

Ifo navaja, da je v zadnjem četrtletju lanskega leta 74 od 109 proizvodov in storitev, ki so vključeni v nemški indeks cen življenjskih potrebščin, zabeležilo višjo inflacijo od štirih odstotkov. Za več kot 10 odstotkov se je podražilo 28 proizvodov in storitev. "Poleg energije in hrane so močno narasle cene letalskih vozovnic (15,1 odstotka), pisarniškega materiala (13,0 odstotka), avtomobilov (9,3 odstotka) in počitnic v paketu (8,9 odstotka)," pravi Möhrle.

Inštitut Ifo sicer za letos predvideva upočasnitev rasti cen. "Vendar pa bo zvišanje potrošniških cen brez energije in hrane – znano kot osnovna stopnja inflacije – v Nemčiji verjetno ostalo pri 4,9 odstotka, kar je precej nad ciljem ECB, ki znaša dva odstotka. Ker se v preostalem območju evra dogaja podoben scenarij, bo ECB verjetno še naprej dvigovala obrestne mere. Pričakujemo, da se bo obrestna mera do poletja dvignila na štiri odstotke," še napoveduje Möhrle.