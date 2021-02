Dve pritožbi na Darsovo izbiro Skytolla

Potem ko je Dars za izvedbo sistema elektronske vinjete izbral slovaški Skytoll, sta se na izbiro pritožila oba neizbrana ponudnika, Iskratel in Marand. Do zahtevkov iz pritožb se mora zdaj najprej opredeliti Skytoll, nato pa bo nanje odgovoril še Dars. Če bo pritožbi zavrnil, kar je pričakovati, bo o njima odločala državna revizijska komisija.

Iskratel v partnerstvu z madžarskim ARH Informatics in Marand (ta je sicer ponudbo oddal skupaj s podjetji Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch, pritožil pa se je sam) sta pritožbi vložila do roka, torej do četrtka, so danes za STA povedali na Darsu.

Skytollova ponudba je bila pri 15,7 milijona evrov brez DDV, ponudba Iskratela z madžarskima partnerjema 14,2 milijona evrov brez DDV, ponudba Maranda, Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije in Kapscha pa 33,4 milijona evrov. Dars je ob izboru Skytollove ponudbe preostali dve označil za nedopustni.

Skytoll se mora zdaj v treh delovnih dneh opredeliti do zahtevkov, Dars pa mora nato na pritožbi odgovoriti v osmih delovnih dneh. Pričakovati je, da bo Dars pritožbi zavrnil, s čimer bosta romali na državno revizijsko komisijo. To bi se torej glede na roke lahko zgodilo v začetku marca, državna revizijska komisija pa naj bi potem o zahtevkih odločila v 15 dneh po prejemu popolne dokumentacije. Odločitev je pričakovati vsaj do prvomajskih praznikov.

Uvedba elektronske različice vinjete je predvidena s 1. decembrom letos, letna vinjeta za 2021 pa bo ostala veljavna do 31. januarja 2022. Po tem datumu vinjeta v fizični obliki ne bo več v veljavi.

Izbira Skytolla za izvedbo e-vinjet je sicer sprožila vrsto polemik, saj so v javnosti zaokrožile informacije o sumih nepravilnosti pri Darsovi izvedbi javnega razpisa. V Darsu sicer zatrjujejo, da so postopek vodili skladno z zakonom, da je Dars postopek javnega razpisa vodil transparentno, pa je prepričan tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Sume nepravilnosti bodo sicer prihodnji petek obravnavali poslanci na nujni seji komisije DZ za nadzor javnih financ.