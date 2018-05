Državni pokojninski skladi kupujejo hotele na Obali

Državni pokojninski skladi so začeli kupovati premoženje, s katerim bodo ustvarjali višje donose za bodoče upokojence. Za marsikoga je presenečenje, da so se odločili za vstop na trg turizma, a s tem le sledijo drugim pokojninskim družbam, ki so svoja sredstva v zadnjih letih začele plemenititi v nepremičninskih projektih.

Kapitalska družba (Kad) in Modra zavarovalnica sta po naših informacijah tik pred nakupom hotelskega naselja San Simon Resort v Izoli, enega večjih na slovenski obali. Koliko bodo odšteli zanj, za zdaj ni znano. O podrobnostih posla v obeh družbah molčijo.

Novega lastnika bo dobil tudi hotel v Salineri. Kdo je kupec, še preverjamo.

Njun dozdajšnji lastnik so Hoteli Bernardin, ki se morajo na zahtevo bank upnic razdolževati tudi s prodajo premoženja. Postopek prodaje vodi družba Deloitte, ki bo za svetovanje pri prodaji prejela 80 tisoč evrov provizije.

Pred tem so Hoteli Bernardin prodali Hotel Piran, in sicer celjskemu nepremičninskemu mogotcu Aleksandru Jančarju, v začetku leta 2015 pa je štiri hotele iz resorta Metropol odkupila hrvaška turistična skupina Liburnia Riviera Hoteli.

Slaba zasedenost hotelskega naselja

Resort v Izoli, ki ga kupujeta državna upravljavca pokojninskih skladov, obsega hotela Haliaetum in Mirta ter pet depandans – Palma, Korala, Perla, Sirena in Park. Vključuje wellness center Mirta, rekreacijske in športne aktivnosti.

Največji je štirizvezdični hotel Haliaetum, ki razpolaga z 48 dvoposteljnimi sobami z možnostjo dodatnega ležišča, štirimi enoposteljnimi sobami in suito. V depandansi Mirta je medtem 43 dvoposteljnih sob in ena suita.

Hotel Salinera San Simon Resort je v letu 2016 (novejših podatkov še ni) zbral nekaj manj kot 76 tisoč prenočitev in ustvaril 3,74 milijona evrov prihodkov od prodaje. Zasedenost sob je bila podpovprečna, znašala je vsega 43 odstotkov. Za primerjavo, Grand Hotel Bernardin je imel v istem obdobju 57-odstotno zasedenost sob.

Resort Salinera je v istem letu dosegel dobrih 72 tisoč prenočitev in več kot tri milijone evrov prihodkov od prodaje.

Resorta San Simon in Salinera bi morali prodati že v letu 2016, ko so v Hotelih Bernardin bankam predstavili načrt operativnega prestrukturiranja, vendar je prodaja padla v vodo, saj tudi v podaljšanem roku niso prejeli nobenih zavezujočih ponudb.

Kupujejo večje nepremičnine v Ljubljani

V Kadu in Modri zavarovalnici niso komentirali dogovora o nakupu resorta San Simon.

Bachtiar Djalil, predsednik uprave Kapitalske družbe Foto: STA V obeh družbah, kjer upravljajo sredstva za dodatno pokojnino več deset tisoč ljudi, so povedali le, da preučujejo "različne naložbene priložnosti za investiranje v naložbene nepremičnine, vendar bodočih naložbenih odločitev ne moremo komentirati".

Po naših informacijah bodo postali dolgoročni lastnik hotelskega naselja, ki ga bodo oddali v upravljanje.

To ne bo njuna prva večja nepremičninska naložba. V Kadu so imeli po zadnjih podatkih za 23 milijonov evrov naložbenih nepremičnin, od najemnin pa so v letu 2016 ustvarili 1,5 milijona evrov prihodkov. Med drugim so v Ljubljani lastniki dela Bežigrajskega dvora, Nebotičnika na Štefanovi ulici, dela poslovne stavbe Smelt, po naših informacijah pa se zanimajo za odkup preostanka Steklenega dvora na Dunajski cesti.

Borut Jamnik, predsednik uprave Modre zavarovalnice Foto: STA Od začetka leta lahko pokojninske družbe vlagajo v nepremičnine, saj te zanje predstavljajo bistveno donosnejšo naložbo od državnih obveznic, v katere so vlagali v zadnjem desetletju. Pokojninski skladi namreč nosijo največji davek aktualnih rekordno nizkih obrestnih mer.

Tako je Pokojninska družba A v letu 2016 kupila garažno hišo na Trdinovi v Ljubljani, za katero pričakuje kar osemodstotni dolgoročni donos.

Na slovenskem nepremičninskem trgu so zlasti dejavni tuji skladi, na primer iz Južnoafriške republike.

Hoteli Bernardin dobivajo nove lastnike Tudi Hoteli Bernardin naj bi v kratkem dobili nove lastnike. Kot je znano, so Hoteli Bernardin v večinski lasti NFD Holdinga v stečaju. Sava je ločitvena upnica, ki ima terjatve zavarovane z delnicami Hotelov Bernardin. Sodišče jo je pretekli mesec pozvalo k unovčenju stečajne mase, po katerem bi Sava postala 39,5-odstotna lastnica Hotelov Bernardin. Še 30 odstotkov bi v last dobila DUTB. Grand hotel Bernardin v Portorožu Foto: Bor Slana V tem primeru bi morala Sava skupaj z DUTB objaviti prevzem Hotelov Bernardin. Za to Sava potrebuje denar, natančneje slabih pet milijonov evrov, ki bi ga dobila s svežim kapitalom. Lastniki Save na skupščini niso dovolili povečanja kapitala, s katrim bi kupili Hotele Bernardin. Zahtevali so, da to naredi njena hčerinska družba Sava Turizem. Toda banke so tej že prepovedale dodatno zadolževanje za nakup Hotelov Bernardin.