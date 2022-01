Družba JTI že petič prejemnica najvišjega priznanja za delodajalce "Najboljši zaposlovalec"

Družba JTI (Japan Tobacco International) je že peto leto zapored zahvaljujoč inovativnim pristopom k doseganju blaginje in enakosti zaposlenih ter nenehnim naložbam v izboljšanje, rast in razvoj svojih zaposlenih prejela najvišje priznanje za najboljše delodajalce "Top Employer". Prestižno priznanje podeljujejo podjetjem, ki izkazujejo izjemne rezultate, ko gre za zagotavljanje najboljših delovnih pogojev, spodbujanje razvoja talentov na vseh ravneh in nenehno izboljševanje praks upravljanja s človeškimi viri.

"Ljudje so bistvo vsakega podjetja in zato si leto za letom zastavljamo zelo ambiciozne cilje in si prizadevamo, da bi našim zaposlenim zagotovili priložnosti za rast in razvoj na vseh ravneh. Zelo smo ponosni na dejstvo, da je Inštitut Top Employers tudi letos prepoznal naš trud in prizadevanja. Do naslednjega leta bomo poskušali dvigniti proces upravljanja s človeškimi viri za vsaj eno raven," je dejala Milena Rajić, direktorica za človeške vire in kulturo pri podjetju JTI.

"Kljub izzivom, ki jih je prineslo še eno zahtevno leto, je podjetje JTI znova dokazalo, da je njegova prednostna naloga vlaganje v zaposlene in njihovo zadovoljstvo pri delu. Ponosni smo, da lahko razglasimo letošnje zmagovalce in čestitamo organizacijam, ki so bile priznane kot najboljši delodajalci prek programa Inštituta Top Employers," pravi David Plink, izvršni direktor Inštituta Top Employers.

O Inštitutu Top Employers

Inštitut Top Employers je globalna avtoriteta za prepoznavanje odličnosti v praksi na področju človeških virov. Certifikacijski program Inštituta Top Employers sodelujoča podjetja oceni in certificira, šele potem jih prizna kot najboljše delodajalce. Program Inštituta certificira organizacije na podlagi sodelovanja in rezultatov raziskave njihovih najboljših praks na področju človeških virov. Raziskava zajema šest segmentov človeških virov, ki jih sestavlja dvajset področij, vključno s strategijo upravljanja ljudi, delovnim okoljem, pridobivanjem talentov, učenjem, dobrim počutjem, raznolikostjo, vključevanjem in še veliko več.