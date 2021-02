Drugi največji lastnik bencinskih servisov zapušča Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska energetska družba OMV je sporočila, da namerava v okviru programa prodaje naložb prodati 120 bencinskih servisov v Sloveniji. OMV ima v Sloveniji bencinske servise pod znamkami OMV, Eurotruck, Avanti in Diskont.

Družba je v sporočilu za javnost danes napovedala, da bo prodala 120 bencinskih črpalkah v Sloveniji, potem ko jih je lani 300 v Nemčiji. "Na bencinskih servisih v Sloveniji ne prodajamo bencina in dizla lastne proizvodnje, zato smo rekli, da bomo to odsvojili," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA ob tem novinarjem in vlagateljem pojasnil glavni izvršni direktor OMV Rainer Seele, povzema STA.

Odprodati nameravajo dve milijardi premoženja

Oznanjena prodaja bencinskih servisov v Sloveniji je skupaj s prodajo enote za proizvodnjo gnojil kemijske hčerinske družbe Borealis del načrta odprodaje naložb, ki ga je družba sprejela marca lani in predvideva prodajo premoženja v vrednosti dveh milijard evrov do konca tega leta, je razvidno iz sporočila za javnost.

Foto: Ana Kovač

Prenavljajo poslovno strategijo

OMV glede na spremembe poslovnega okolja prenavlja tudi svojo poslovno strategijo. Seele je tako napovedal, da bo družba odstopila od načrtov za povečanje proizvodnje in rafiniranja nafte ter se bo osredotočila na kemične proizvode.

Če je nameraval do zdaj v srednjeročnem obdobju proizvodnjo nafte povečati na 600 tisoč sodov dnevno, so načrte oklestili. Po najnovejših napovedi jo bodo okrepili na 480 tisoč do 500 tisoč sodov dnevno, poslovno poročilo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Več pozornosti bodo v OMV v prihodnje medtem namenili kemičnim proizvodom, saj si tudi avtomobilska industrija vse bolj prizadeva oklestiti emisije. "Kemični proizvodi bodo vse bolj potrebni v svetu z manj emisijami ogljikovega dioksida," je danes dejal Seele, poroča STA.

Lani 25 odstotni padec dobička

OMV je sicer lani zabeležil 1,3 milijarde evrov čistega dobička, kar je 25 odstotkov manj kot leto prej. Ob tem je ustvaril 16,6 milijarde evrov prihodkov, kar je 29 odstotkov manj kot leta 2019. Dobiček iz poslovanja je upadel za 71 odstotkov na 1,1 milijarde evrov. Vzrok za slabše poslovanje je padec cen in povpraševanja po nafti v luči pandemije covida-19.

Slovenski del podjetja je lani ustvaril 801,7 milijona prihodkov in skoraj 25 milijonov evrov dobička, kažejo podatki poslovnega asistena Bizi.si