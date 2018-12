Dražitelj Trente se je rešil preiskave, Janša še ne

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so se danes začela zaslišanja izvedencev v sodni preiskavi zaradi domnevno sporne prodaje zemljišča Janeza Janše v Trenti.

Ti bodo dali odgovor na vprašanje, ali se je prvak SDS v času svojega prvega vodenja vlade okoristil na račun gradbenega podjetja Imos, ki je prav v času Janševe vlade prišlo do velikih poslov z državo.

Sodišče bo zaslišalo tudi cenilce, ki jih je angažiralo specializirano državno tožilstvo in so s izvedenskimi mnenji potrdili, da je Imos ob nakupu Janševega zemljišča leta 2005 tega preplačal za kar okoli sto tisoč evrov.

Janševa obramba namreč ni bila uspešna pri poskusu izločitve zanje obremenilnih izvedenskih mnenj. Izpodbijali so vse cenitve, vendar jih je sodišče zavrnilo. "Odločitev je pravnomočna," so za Siol.net povedali na okrožnem sodišču v Ljubljani.

Uspešno izločili cenitev tožilstva

Vrednost zemljišča v Trenti je ocenjevalo več izvedencev.

- Zemljišče je bilo po presoji izvedenca Franca Nahtigala, ki ga je določilo sodišče, pred dobrim desetletjem vredno približno 90 tisoč evrov.

- Ocenjevalka vrednosti nepremičnin Breda Zorko, ki je izdelala cenitev za stečajno upraviteljico Imosa, je tržno vrednost ocenila zgolj na 17.655 evrov.

- Cenilec nepremičnin Anton Kožar, ki ga je angažirala obramba, pa je nepremičnine ocenil na dobrih 130 tisoč evrov.

Na predlog specializiranega državnega tožilstva je sodišče odredilo izdelavo še enega mnenja, v katerem je Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko vrednost zemljišča lani ocenilo na vsega 22 tisoč do 24 tisoč evrov.

Janševa obramba je zaradi suma nestrokovnosti in nepristranskosti zahtevala izločitev njegovega mnenja, saj da je bil eden od njegovih avtorjev pred leti aktiven v stranki SD. Sodišče ji je tudi ugodilo.

Nova cenitev še bolj obremenilna

Toda nova cenitev, ki jo je v začetku letošnjega leta naredila komisija štirih izvedencev, je pokazala še nižjo vrednost. Po zadnji oceni je zemljišče v Trenti vredno le okoli 15 tisoč evrov.

Geodetska uprava RS (Gurs) pa njegovo vrednost ocenjuje na nekaj več kot 21 tisoč evrov.

V resnici so torej izvedenci ugotovili, da je bila vrednost zemljišča v Trenti bistveno nižja od kupnine, ki jo je zanj dobil Janša.

Zemljišče, do katerega je dostop mogoč le po majhni brvi čez reko, je namreč v Triglavskem narodnem parku. Na njem je tako dovoljena le nadomestna gradnja kmetije, Imos pa po nakupu nikoli ni zaprosil za spremembo namembnosti.

Sum umetnega dvigovanja cene

Ko je bil Janša že v predkazenskem postopku, so parcele v Trenti zaradi stečaja Imosa končale na javni dražbi. Ta je vzbudila veliko zanimanja, saj se je je udeležilo kar 18 dražiteljev.

Na njej pa so v ospredje stopili trije dražitelji, ki so izklicno ceno dvignili v nebo. Končni kupec je bil Damjan Podjed, lastnik nepremičninske agencije Nepremičnina. Zanjo je plačal 127.500 evrov, kar je zelo blizu ceni, ki jo je iztržil Janša leta 2005. To je šlo prvaku SDS močno na roko pri dokazovanju, da se s prodajo zemljišča ni okoristil.

Toda tožilci in policisti so sumili, da so bili nekateri dražitelji tam tudi zato, da umetno zvišujejo ceno in s tem vplivajo na izid kazenskega postopka proti Janši. Dražje kot je prodano zemljišče, težje bo tožilstvo dokazalo, da se je Janša okoristil.

Tožilstvo je zato zahtevalo uvedbo oziroma razširitev sodne preiskave tudi zoper kupca Damjana Podjeda. Toda suma storitve kaznivega dejanja niso uspeli dokazati.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so za Siol.net povedali, da je sodni senat zahtevo tožilstva zavrnil. Po pritožbi je zdaj zadeva v reševanju na višjem sodišču v Ljubljani.

Dražitelj z dobičkom zapustil Trento

Medtem ko je tožilstvo preiskovalo Damjana Podjeda, pa je ta že prodal parcelo, in to celo po nekoliko višji ceni, kot je plačal zanjo.

Kot smo danes razkrili, je njen novi lastnik postal širši javnosti neznani podjetnik Rok Rotovnik, ki se v zadnjih letih ukvarja z mrežnim trženjem in prodajo avtomobilskih delov. Po naših podatkih je zanjo odštel 140 tisoč evrov.