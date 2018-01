Drama pred skupščino, na kateri so potrdili prodajo Gorenjske banke

Delničarji Save na čelu s Slovenskim državnim holdingom (SDH), Kapitalsko družbo (Kad) in finančnim skladom York so potrdili prodajo Gorenjske banke Miodragu Kostiću. V 45 dneh bo moral predložiit soglasja vseh regulatorjev in dokazati, da je sposoben izpeljati posel.

Pred današnjo skupščino se je oglasila Banka Slovenije, ki je pojasnila, da vodi postopek nadzora nad AIK banko Miodraga Kostića.

Že pred mesecem dni, kot smo razkrili na Siol.net, so se pojavile neuradne informacije, da je Narodna banka Srbije v nadzoru nad delom AIK Banke v lasti srbskega tajkuna Miodraga Kostića ugotovila številne nepravilnosti pri poslovanju. Te se nanašajo na upravljanje banke, ki ni v skladu s predpisi, in nagnjenost k tveganjem pri sklepanju kreditnih poslov.

Včeraj je Narodna banka Srbije za časnik Finance uradno potrdila, da je AIK Banki odvzela že dano dovoljenje za pridobitev večinskega deleža v Gorenjski banki. Po zakonu o bančništvu mora namreč AIK Banka k zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v Gorenjski banki priložiti tudi soglasje Narodne banke Srbije.

AIK Banka že ima dovoljenje za pridobitev večinskega deleža Gorenjske banke, ki sta ji ga izdali Banka Slovenije oziroma Evropska centralna banka (ECB). To kaže, da v svojih postopkih očitno nista zaznali tveganj, ki bi jih za Gorenjsko banko predstavljala AIK Banka kot večinski lastnik banke.

Dovoljenje za pridobitev večinskega deleža se AIK Banki izteče 20. februarja.

Foto: Gregor Jamnik

Če bo želela prevzeti banko, bo morala zaprositi za novega. Prav zaradi vedno novih dvomov, da AIK Banka ne bo mogla izpeljati dogovorjenega posla v Sloveniji, so že včeraj in danes potekali številni sestanki med vpletenimi stranmi.

Preučevali so tudi možnost, ali naj se skupščina Save odpove. Neuradno smo izvedeli, da na včerajšnjem sestanku lastniki in uprava Save niso dobili jasnega odgovora Banke Slovenije, ali je srbska centralna banka ustavila Kostićev prevzemni pohod in kako bo ukrepala naša centralna banka.

Pet pred dvanajsto so se iz Banke Slovenije oglasili s sporočilom za javnost, ki ga objavljamo v celoti:

"Zaradi ustrezne obveščenosti delničarjev in druge zainteresirane javnosti in na podlagi objavljenih informacij, podanih s strani Narodne Banke Srbije, Banka Slovenije pojasnjuje, da obravnava vse dodatne relevantne informacije z vidika ocene primernosti AIK banke kot kvalificiranega delničarja." "Če bi se na podlagi ponovne ocene pristojnega nadzornega organa izkazalo, da AIK banka ne izpolnjuje pogojev za kvalificiranega lastnika v Gorenjski banki, lahko nadzorni organ sproži postopke za odvzem dovoljenja za kvalificirano lastništvo v Gorenjski banki v skladu z Zakonom o bančništvu in pravili Enotnega mehanizma nadzora," so sporočili iz Banke Slovenije.

Kostić ves čas vedel za težave, a jih je prikrival

Da se pri nakupu Gorenjske banke zapleta, je postalo jasno že sredi meseca. Takrat namreč AIK Banka ni objavila ponudbe za prevzem Gorenjske banke, čeprav bi to po zakonu o prevzemih morala storiti.

Srbska banka je namreč decembra v razmaku šestih dni objavila kar dve nameri za prevzem. Slediti bi jima morala ponudba za prevzem. AIK Banka bi jo morala objaviti v 30 dneh po (drugi) nameri, torej najpozneje do 21. januarja.

Pri tem velja poudariti, da AIK Banka o obeh namerah ni obvestila Gorenjske banke, četudi zakon o prevzemih od uprave prevzemne tarče zahteva določena ravnanja.

Zakaj po objavi dveh namer niso objavili prevzemne ponudbe, v AIK Banki nikoli niso pojasnili. Domnevati pa gre, da so bili glavni razlog za to ukrepi centralne banke Srbije, o katerih je bila obveščena tudi Banka Slovenije.

Neuradno: tudi ATVP nad Kostića

S tem pa so v AIK Banki tvegali tudi ukrepe še enega slovenskega regulatorja – Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Kot so nam prejšnji teden pojasnili na agenciji; če prevzemnik po objavi prevzemne namere od nje odstopi, eno leto po tem ne sme dati nove prevzemne ponudbe. Tej sankciji se lahko izogne le, če to naredi s soglasjem ATVP.

Po naših informacijah Kostić tega soglasja od ATVP ni dobil. Na agenciji pojasnil o konkretnih postopkih ne dajejo.

Kad ne bo prižgal zelene luči za AIK Banko, SDH pač

Med obema državnima lastnikoma Save, ki imata oba v lasti po 22,6 odstotka delnic Save, o soglasju k prodaji očitno ni enotnega mnenja. Kot smo izvedeli, Kad danes ne bo podprl prodaje, drugače pa naj bi se odločili v SDH.

Foto: STA Prav ravnanje SDH, krovnega upravljavca državnega premoženja, je najbolj nenavadno v celotnem dogajanju. Že več mesecev namreč kljub opozorilom o tveganosti poslovnega modela AIK Banke vztraja pri prodaji banki. S svojimi dejanji kaže, da zanj ni pomembno, kdo je kupec.

Še več, neuradni viri trdijo, da je bilo vodstvo SDH zelo naklonjeno Kostiću, z njim pa vodilo neposredna pogajanja, čeprav SDH nima neposrednega lastništva v Gorenjski banki in zato ni član konzorcija prodajalcev.

Kaj je igra SDH? Izgovarjajo se na "prisilko" Save.

Zakaj SDH vztraja pri sklenitvi posla, ki ga Kostić več kot očitno ne bo mogel izpeljati?

Na SDH se sklicujejo na zaveze iz prisilne poravnave Save. Sporočili so, da sta jo potrdila oba državna lastnika Save, s tem pa soglašal tudi z izvedbo vseh ukrepov finančnega prestrukturiranja Save, med drugim tudi z odprodajo delnic Gorenjske banke.

"Svojih odločitev pred skupščino ne komentiramo," so še pojasnili na SDH.

Kot smo razkrili že v začetku januarja, se je AIK Banka pod lupo srbske centralne banke znašla tudi zaradi domnevno previsoke izpostavljenosti AIK Banke do podjetij, ki so povezana s srbskim tajkunom Dobroslavom Bojovićem, in spornega financiranja prevzema Energoprojekta, enega od največjih srbskih podjetij, ki se je v lanskem letu sprevrglo v veliko afero.

Andoljšek odhaja, namesto njega Benedek Nadzorni svet Gorenjske banke je v ponedeljek sprejel pobudo predsednika uprave Gorenjske banke Andreja Andoljška za predčasni konec mandata in sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Andoljšek se bo z mesta predsednika uprave poslovil ob koncu marca, njegov naslednik pa bo zdajšnji predsednik nadzornega sveta banke David Benedek. Andoljšek, ki so ga na čelo uprave Gorenjske banke za petletno obdobje imenovali junija 2014, je odločitev o predčasnem koncu mandata sprejel zlasti v luči pričakovanih sprememb v lastništvu, posledično pa v načinu vodenja in delovanja banke, so sporočili iz Gorenjske banke. Ob menjavi na čelu uprave so v Gorenjski banki pojasnili še, da Mojca Osolnik Videmšek ostaja članica uprave banke.

ODZIV na članek



Slovenski državni holding, d. d. na skupščini Save, d. d. glasoval kot delničar in podprl nasprotni predlog York



Dne 30. 1. 2018 je bil ob 10.21. uri na spletnem portal siol.net objavljen prispevek »Drama pred skupščino, na kateri so potrdili prodajo Gorenjske banke«, ki vsebuje tudi neresnične navedbe.



Neresnične trditve novinarjev se glasijo: »S svojimi dejanji kaže (op.a. SDH), da zanj ni pomembno, kdo je kupec. Še več, neuradni viri trdijo, da je bilo vodstvo SDH zelo naklonjeno Kostiću, z njim pa vodilo neposredna pogajanja, čeprav SDH nima neposrednega lastništva v Gorenjski banki in zato ni član konzorcija prodajalcev«.



Resnična dejstva se glasijo: SDH nima neposrednega lastništva v Gorenjski banki, d. d., in ni bil član prodajnega konzorcija, skupščini delničarjev ni predlagal navedenega kupca in zato ne drži navedba, da je s Kostičem vodil neposredna pogajanja.



Skupščino družbe Sava, d. d., je sklical upravni odbor družbe Sava, d. d., in delničarjem predlagal, da podajo soglasje k prenosu premoženja družbe Sava, d. d., na kupca AIK Banko.



SDH je na skupščini Save odločal kot delničar družbe Sava, d. d., v skladu s 330. členom ZGD-1 in podprl nasprotni predlog delničarja York, kateremu je poleg obstoječega predloga UO Save bil dodan še sledeči sklep: »To soglasje velja po pogojem, da UO Save, d. d. pred podpisom kupoprodajne pogodbe pridobi od kupca AIK Banka a.d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, ki ne smejo biti starejša od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma ECB za pridobitev navedenih delnic, v roku najkasneje 45 dni od tega sklepa, sicer se šteje, da skupščina soglasja ni dala«.

Slovenski državni holding, d. d.