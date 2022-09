Dostopnost športnih dogodkov za vse Slovence: "To je prvi, ampak pomemben korak"

"Spoštovanje zakonodaje na tem področju bo v korist tako slovenskim športnikom in športnicam kot navijačem, z boljšo gledanostjo in dostopnostjo pomembnih športnih dogodkov pa bo omogočen tudi nadaljnji razvoj slovenskega športa," so sporočili iz Združenja slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev. Člani združenja so Telekom Slovenije, T2 in A1 Slovenija, ki skupaj dobavljajo TV-signal več kot 58 odstotkom slovenskih gospodinjstev.

Neobjavljen Seznam dogodkov posebnega pomena je zadnja leta razburjal javnost in večini televizijskih gledalcev onemogočal spremljanje nekaterih pomembnejših tekem slovenskih reprezentanc, menijo pri Združenju slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev (ZSODT-GIZ). Pri Združenju sicer o tem, ali seznam velja ali ne, niso dvomili, zdaj pa so po njihovem prepričanju odstranjeni še zadnji dvomi glede obveznosti prenosov pomembnih športnih dogodkov.

"Zakonodaja je namreč glede tega povsem jasna in predvideva prenašanje tovrstnih dogodkov na način, da dosegajo vsaj 75-odstotno pokritost in so na voljo brez dodatnih plačil v televizijskih paketih. Zaradi nespoštovanja zakonodaje je bila zadnji dve leti večina gledalcev za nekaj pomembnih športnih dogodkov prikrajšana," so poudarili pri ZSODT-GIZ.

Pri združenju so tudi poudarili, da obveze veljavne zakonodaje glede doseganja dovoljšnega števila gledalcev zavezujejo izdajatelja TV-programa. "Nakup ekskluzivnih pravic za pomembnejše športne dogodke tako ne sme biti razlog za to, da bi bili operaterji zaradi tega obvezani plačevati za distribucijo TV-programov, ki poleg pomembnejših športnih dogodkov v večini ponujajo tudi druge, komercialno manj zanimive vsebine," so poudarili pri ZSODT-GIZ.

Menijo tudi, da je treba pomembnejše športne dogodke, ki morajo biti na voljo čim širšemu krogu gledalcev, ločiti od drugih športnih dogodkov in tekmovanj. "Zadnji naj bodo na voljo tistim gledalcem, ki jih ti športni dogodki zanimajo in so po potrebi pripravljeni zanje tudi dodatno plačati, medtem ko naj bodo pomembnejši športni dogodki dostopni vsem," so še zapisali pri ZSODT-GIZ.